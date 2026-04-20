炎亞綸對戲「AI男主角」！　自招理想型：小缺陷更有吸引力

▲ 炎亞綸推出新歌MV。（圖／晴空鳥提供）



記者翁子涵／台北報導

炎亞綸推出新歌〈退化的淚腺〉MV，以更殘酷又直白的情感視角延續對情感與存在的深層提問，影像結合AI技術，打造出「不存在卻熟悉」的虛擬角色，並置入真實記憶場景之中，形成虛實交錯的情感敘事。炎亞綸坦言，自己近年也積極嘗試將AI導入影視創作，整張專輯影像已有超過一半透過AI協助完成，從〈家庭會議〉到發片時的每首視覺，都有大量運用AI生成技術。

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▲ 炎亞綸首次與「AI男主角」對戲。（圖／晴空鳥提供）



談到MV中由AI生成、融合多種五官的「AI男主角」，他直言這樣的「理想型」並不符合自己的審美標準，他表示自己從來就不是追求外型完美的人，反而認為帶點可愛缺陷的五官更有吸引力，「那樣的小小不標準，恰恰顯化了一個人的特色。」他也首次與這位「AI男主角」對戲，在沒有真實場景與對手的情況下，幾乎所有情緒都只能靠想像完成，對他來說是一大挑戰。

隨著〈退化的淚腺〉MV推出，後續簽售會活動也將接力展開，5月17日台南場，6月則是前進台北與歌迷見面，讓期待已久的粉絲能再次面對面見到他。