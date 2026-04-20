告五人1週解鎖美西雙城！　犬青一見「她」激動噴淚...團員嚇傻

▲告五人造訪洛杉磯、聖荷西百年傳奇殿堂。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

告五人《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》日前11日、15日，接連於美國聖荷西 San Jose Civic 與洛杉磯 Saban Theatre 盛大開唱，更創下一週內解鎖「雙城、雙百年傳奇場館」的驚人紀錄，有趣的是，加州一年超過300天陽光普照，竟也敵不過告五人的「雨團」威力，聖荷西明明已整個月沒下雨，告五人一落地就連下三天；一到洛杉磯踏入加州迪士尼樂園，更是狠狠下了一場大雨，讓團員自嘲：「我們乾脆去缺水的地方唱歌幫忙好了！」

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▲▼告五人「雨團」威力再現。（圖／相信音樂提供）



告五人這次也初體驗迪士尼樂園，犬青坦言原以為身為已被社會鞭策過的「大人」，玩沒多久就會體力透支，沒想到一踏入園區童心瞬間被喚醒，見到「庫伊拉」時竟被深深觸動、當場激動落淚，讓一旁的雲安和哲謙當場錯愕嚇壞，犬青連忙解釋：「我是太感動而哭！」而在歷經一小時的大雨後，太陽露臉，這份雨過天晴的驚喜與感動，也成為他們此行最難忘的記憶。

而演出時，告五人不但嗨到即興下台與觀眾零距離互動，〈從未見過的海〉更引發全場跳起壯觀的波浪舞；點歌環節中，有歌迷驚喜舉牌表示自己用〈愛你我沒問題〉求婚成功，現場充滿粉紅泡泡。在演唱最後一首〈披星戴月的想你〉時，雲安事後回想感性地說：「唱到一半腦中突然浮現跑馬燈，從出道到現在的感覺一湧而上，不管是第一次站上小巨蛋，還是世運主場館，都感受到大家給我們的愛，還有團隊盡全力想呈現最好演出的努力，心裡就會覺得，這一切辛苦都值得了。」

