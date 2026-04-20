白家綺迎42歲生日…奔醫院「簽器官捐贈」吐心聲：身體不再只是我的

記者黃庠棻／台北報導

本土劇女神白家綺今（20日）喜迎生日，不同於往常的慶生大餐，她選擇了一份極具意義的「生命禮物」。她在社群平台感性發文，透露在老公吳東諺的陪伴下，特別前往三軍總醫院完成了器官捐贈同意書的登記。白家綺表示，這份決定是希望能將自己一生所收穫的愛，以另一種方式延續下去。

▲白家綺迎來42歲生日。（圖／翻攝自Instagram／joshwu0922）

談起動機，白家綺語帶感激地提到，信仰讓她在這一生中收到了「很多很多的愛」，雖然無法一一回報給每個人，但她一直在思考如何能為世界多留下一些什麼。她寫道「或許我可以再多留下一些什麼，用另外一種方式，把這些愛傳下去。」對她而言，器捐不僅是生命的終點，更是讓愛在另一個生命中重新起航的起點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白家綺簽器官捐贈書。（圖／翻攝自IG）

完成登記後，白家綺對「自我照顧」有了全新的體悟。她表示，從現在開始更要認真照顧自己、好好吃飯睡覺，直呼「因為這身體不再只是我的了」。

▲白家綺迎來42歲生日。（圖／翻攝自Instagram／joshwu0922）

發文最後，白家綺也再次感謝一路以來被愛著、也學著去愛的過程。這則貼文曝光後，立刻引來大批星友與粉絲留言祝福，紛紛盛讚「這是我看過最美的生日願望」、「最棒的榜樣」、「天啊！姐姐好感人」。