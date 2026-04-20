TFBOYS公司惹火粉絲！剛割完韭菜「總部就被雷劈」　雷擊畫面衝熱搜

記者田暐瑋／綜合報導

大陸經紀公司時代峰峻在捧紅TFBOYS後，又成功推出時代少年團、T.O.P登陸少年等男團，以培養「養成系偶像」出名，卻因長期漠視粉絲訴求，常被旗下藝人的粉絲調侃「倒閉」，而19日公司遭閃電精準直擊樓頂，也意外成為粉絲熱議焦點，諷刺：「老天代行正義！」

「時代峰峻」總部19日遭閃電精準直擊樓頂，多段由市民拍攝的實況影片顯示，強大雷電流順著建築防雷設施導入地下，場面震撼人心，所幸未造成任何人員傷亡或建築損傷，然而近期時代峰峻與粉絲間的矛盾已達臨界點，這場原本單純的氣象巧合，因時間點敏感，相關話題迅速衝上熱搜。

▲TFBOYS公司被雷劈。（圖／翻攝自微博）



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雷擊當日，時代峰峻恰好發布廣州演唱會的「強實名制」公告，嚴苛的退票規則與禁止無票粉絲靠近場館的封控措施，被大批粉絲批評為「吃相難看、割韭菜」，此外，長期積壓的資源分配不公問題，如旗下藝人劉耀文的商標被駁回、朱志鑫演出設備頻繁故障等舊怨，皆在雷擊事件中找到情緒出口，網友紛紛將雷擊解讀為「老天代行正義」，網路上更出現了各種以「時代峰峻該被劈了」的諷刺語句。

不過當地氣象部門隨後證實，當日已發布雷電黃色預警，此為春季常見的自然現象，且大樓防雷系統運作正常，未造成任何人員傷亡或建築損傷。在眾多不滿聲音中，又以「擼穆 CP」（王擼杰、穆祉丞）的粉絲訴求最為引人注目，該粉絲群公開聲明，過去投入超過3500萬元人民幣用於支持活動，卻始終未換來合理的雙人合作規劃，批評公司漠視消費者的「真金白銀」。

▲時代少年團。（圖／翻攝自微博）