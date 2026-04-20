愛奇藝CEO推AI藝人庫「稱117位已簽約」　陸網全反對：不尊重藝術

記者張筱涵／綜合報導

中國影音平台愛奇藝近日在「2026愛奇藝世界大會」上公布AI影視發展策略，卻因CEO龔宇一番言論掀起巨大爭議，甚至引發網友與業界對「AI是否取代真人演員」的激烈討論。

▲愛奇藝CEO龔宇宣布AI藝人庫。（圖／翻攝自微博／隨便追追）



龔宇稱「真人實拍恐成非遺」 言論引爆輿論

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龔宇於4月20日公開表示，「AI影視化無法阻擋」，並指出現今演員拍戲動輒數月、幾乎沒有個人生活，若導入AI技術，演員一年可從拍4部戲提升至14部，同時擁有更多休息時間。他更進一步預測，「未來真人實拍可能會成為非遺（中國用語，台灣稱無形文化資產）」。

推AI藝人庫計畫 117位藝人被點名

除了發言引發爭議，龔宇也同步宣布「AI藝人庫」計畫，表示已有包括陳哲遠、丞磊、曾舜晞等117位藝人簽署協議，授權平台使用其肖像與聲音數據，生成虛擬角色。然而消息一出，外界質疑聲浪不斷，有網友認為這等同「低價買斷演員臉權」，甚至指出橫店群演試鏡機會恐減少70%，中階演員將面臨失業危機，整體影視產業恐受衝擊。

不過，被點名的演員之一張若昀，其工作室已出面澄清「未簽署任何AI相關授權」，並表示法務正緊急處理相關問題。張若昀、於和偉、王楚然、李一桐、王玉雯、陳鈺琪等人也都逐漸出面否認。

▲愛奇藝相關話題登微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

支持與反對聲音兩極 藝術價值成焦點

針對AI影視化，網路輿論呈現兩極。反對者認為AI表演缺乏情感與生命力，難以取代真人演員的臨場發揮與共鳴，甚至有高達74%的觀眾表達抵制態度。但也有少數聲音認為，AI可有效解決演員檔期衝突、降低製作成本，甚至指出AI短劇成本僅為真人作品的1%，具備產業效率優勢。

網友怒轟「資本吃相難看」 留言區全面開罵

事件持續延燒，大批中國網友湧入討論區與龔宇微博留言，火力全開表達不滿，「簽了的這是徹底斷送自己的演藝生涯」、「退圈就不辛苦了」、「拒絕看ai劇」、「AI能做內容，但做不了那口獨屬於人的『煙火氣』和真感情」、「資本吃相難看，271今天拿科技和狠活裝盤，明天就強迫大眾去吃，還美其名曰，為你考慮」、「只是拿來擋槍，想也知道肯定不可能真授權的。但真噁心，建議大家以後別給花錢，他們不需要真人觀眾的」、「太離譜了」‧

更有網友直接湧入龔宇微博開嗆「怎麼不讓ai替你坐ceo的職位？」、「一句話惹了一整個娛樂圈，狠人啊」、「笑死我了哈哈哈哈哈，都是罵你的我就放心了，研究個ai觀眾吧，自產自銷」、「ai做劇，還朝九晚五的普通人，演員幹的就是這種工作，他們都沒喊累」、「趕緊倒閉吧，還讓AI替代演員，順便讓AI把觀眾也替代了不是更好」、「臭資本家，不尊重藝術」。

▲網友湧入龔宇微博。（圖／翻攝自微博）



AI浪潮衝擊娛樂產業 創作倫理受考驗

目前事件仍持續發酵，甚至有網友發起「抵制AI藝人」行動。法律界也指出，若未經明確授權使用藝人數據，恐涉及侵權問題。

這起爭議不僅凸顯AI技術對娛樂產業的衝擊，也反映出創作倫理、勞動權益與資本運作之間的複雜拉鋸，未來發展仍備受關注。