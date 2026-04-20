OZONE祖安一退伍就被逼吃豬眼睛　林美秀：「還可以嘗試田鼠」

記者葉文正／台北報導

TVBS《食尚玩家–我們這一家》即將在本周六晚九點全新上檔，主持人林美秀搭配熟面孔張再興與OZONE成員，一起吃喝玩樂，不過林美秀笑說：「OZONE成員祖安一退伍就被我們抓去錄影，還吃了豬眼睛，下次找他一起去吃田鼠好了。」

▲食尚玩家我們這一家張再興(左起)林美秀與文廷。（圖／記者周宸亘攝）

由於美秀姊跟張再興已經錄五集，坦言跟OZONE還在培養默契，跟再興比較熟一點，今天跟文廷是第一次接觸，林美秀笑說，「跟他們出去就像是媽媽，還會想說，他們真的在撩我嗎，我是演員，走的路線是自然沒有背劇本，內容會好玩又好笑，久了就會彼此弄來弄去，吃的話，不可能每一道菜都吃完，也要做好保護自己的動作。」

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▲林美秀談到目前身體狀況良好。（圖／記者周宸亘攝）

她也提到，之前罹患後天性血友病，現在情況是：「不用再去抽血了，醫生有不舒服再去，我是勞碌命，沒工作才會想到要生病，都會看指數，最近都很好。我又不減肥，因為瘦不下來，外景節目，要去問工作人員，他們都要吃很多，應該要問他們身體還好嗎。要了解自己身體，有點喘就要想說是不是吃太多。」

▲張再興嘗試主持領域。（圖／記者周宸亘攝）

林美秀也透露，節目有一集要吃豬眼睛，但OZONE的祖安不敢吃豬內臟，就故意安排他吃，後來他也覺得很好吃，林美秀自己是怕羊肉的味道，「可能我屬羊，不吃羊肉騷味，有的話我也願意吃看看，我外景有吃過田鼠，其實不難吃，田鼠運動量夠，很有嚼勁。」也說有機會願意帶OZONE去吃田鼠。

▲文廷。（圖／記者周宸亘攝）

大姊大表示，如果出國也很好，「有機會的話，可以先去韓國，品嘗炸醬麵跟炸雞，人參雞，還有豬頰肉湯，已吃過很好吃。」