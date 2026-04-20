豬哥亮病榻最後通話曝光！余天淚憶「沒見到最後一面」成終身遺憾

記者黃庠棻／台北報導

由高雄流行音樂中心出品、金馬獎導演楊力州執導的紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》自4月10日上映以來口碑持續發酵，票房已正式突破百萬，不僅在高雄地區表現亮眼，更在全台掀起一波「秀場回憶殺」，成為近期討論熱度最高的紀錄片之一，同時也有不少圈內外人士以實際行動支持電影。

▲《高雄有顆藍寶石》現正熱映中。（圖／高雄流行音樂中心提供）

其中，紀錄片中令觀眾格外不捨的林沖，其兒子林凱文與聲色Sounds Good主理人林珮如，於昨（19）日特別發起共同包場，號召親友一同進戲院觀影。當天包含豬哥亮長子謝順福、導演陳國華、作家向陽、歌手紀露霞、王秀如、李建復、丁曉雯、高義泰、傅薇、藍麗婷、桑布伊、演員紀寶如、西班牙舞蹈家賀連華、成真火舞團團長蔡宏毅、文史工作者劉國煒、數位藝術家蘇婭等多位貴賓皆到場支持。

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映後分享時，林凱文笑說「這場沒有特別幫爸爸留座位，因為他如果出現，一定會是在台上！」一席話引起現場觀眾會心一笑。主辦方亦特別製作林沖的扇子與一比一大的人形立牌，彷彿讓這位昔日舞台巨星以另一種形式重返戲院，令許多觀眾直呼既感動又充滿時代記憶。

▲《高雄有顆藍寶石》現正熱映中。（圖／高雄流行音樂中心提供）

同時，電影也細膩保存了珍貴的秀場情誼，資深藝人余天回憶與「秀場天王」豬哥亮的深厚交情，特別談到豬哥亮住院期間的最後一次通話。即便身體虛弱，豬哥亮仍努力提起精神，含糊地表達希望余天能前去探望，沒想到這竟成了兩人之間的最後一通電話。余天憶起在秀場共度的點滴，動情感慨表示「他真的是一個非常有藝術天才的人。」語氣中滿是遺憾與不捨，兩人真摯友誼令人動容。

▲《高雄有顆藍寶石》現正熱映中。（圖／高雄流行音樂中心提供）

《高雄有顆藍寶石》在有限的史料與影像中，團隊歷時兩年半，逐步拼湊出藍寶石大歌廳的發展軌跡，亦進一步探討「藍寶石大歌廳」的沒落原因，金曲歌王阿吉仔先是語出驚人「我敢講，你敢報嗎？」隨後坦言，除了錄影帶普及分散觀眾外，秀場藝人酬勞持續攀升，也讓經營成本壓力大增，最終導致歌廳逐漸入不敷出、走向式微。

▲《高雄有顆藍寶石》現正熱映中。（圖／高雄流行音樂中心提供）

曾經風靡全台、帶動周邊商圈繁榮的歌廳文化，隨著人潮流失也難掩衰退，在地店家感嘆：「差很多，現在能撐下去的，多半只剩過去累積的老主顧。」導演楊力州紀錄「藍寶石大歌廳」的興衰也有感而發「紀錄片有時候就是這樣，你找到了一個人，就找到了一段歷史的入口。」

楊力州表示，希望這部作品能成為一扇窗口，讓年輕觀眾得以看見，在電視綜藝與網路娛樂興起之前，台灣曾存在一段充滿爆發力與即時魅力的表演文化。他認為「這部片是一種記憶的召喚，他們會想起年輕時去看秀、笑到肚子痛的那些夜晚。」他不改幽默本色，笑言希望觀眾能透過電影，「和豬哥亮、林沖一起回到那個狂野的八十年代，狠狠的幹譙一次！」

▲《高雄有顆藍寶石》現正熱映中。（圖／高雄流行音樂中心提供）

紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》，由金馬獎導演楊力州執導，歷時2年半完成拍攝，片中重返80年代高雄藍寶石大歌廳的黃金歲月，揭密歌廳從崛起、風靡各地到成為傳奇舞台的發展史，共同見證當時打破體制框架且全民為之瘋狂的娛樂盛世。紀錄片同名專書《高雄有顆藍寶石》已於3月1日全面上市，《高雄有顆藍寶石》也在各大戲院現正熱映中。