日本9偶像「脫衣玩野球拳」離譜處分出爐！女偶像遭開鍘　男偶像全沒事

記者田暐瑋／綜合報導

日本演藝圈今年3月底爆發震撼演藝界的集體醜聞，多名現役男女偶像被爆料疑似在私人住宅舉行「轟趴」，內容涉及未成年飲酒、抽菸，甚至出現脫衣玩「野球拳」等嚴重影響偶像形象的爭議行為，如今處分結果出爐，女明星幾乎全數遭「開鍘」，反而是男明星逃過一劫，引發外界憤怒。

某爆料帳號3月底在社群平台X指出，多名現役男女偶像出現不良行為，除了未成年喝酒抽菸，還有脫衣玩「野球拳」的脫序行徑，根據爆料帳號點名名單，參與成員包括「AKB48」的鈴木久留美與田口愛佳、「乃木坂 46」的佐藤璃果，以及星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）旗下男團「B&ZAI」的鈴木悠仁與「ACEes」的深田龍生等9人。

▲9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩炸鍋。（圖／翻攝自日網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此次醜聞，男偶像鈴木悠仁與深田龍生僅透過官方訂閱制的封閉式部落格發表致歉聲明，其所屬的星達拓娛樂至今未對兩人作出任何具體的懲處或停工要求，形同默認其繼續演藝活動；反觀女偶像則幾乎全數遭「開鍘」，AKB48的鈴木久留美與田口愛佳分別於4月10日及18日公開道歉，並宣布從團體中「畢業」退團，而乃木坂46的佐藤璃果則在影片流出前先一步宣布畢業，引發日本網友酸諷。