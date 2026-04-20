百位影人齊聚信義威秀！大咖演員現身金穗影展　國際金獎導演也來了

記者黃庠棻／台北報導

2026金穗影展將於4月24日至5月1日於信義威秀影城正式登場，金鐘影后楊麗音與朱芷瑩、金鐘影帝夏靖庭、金穗獎最佳演員李雪、金鐘獎最佳新演員陳妤、以及王渝屏、許乃涵等百位影人都將現身映後座談，與觀眾面對面交流拍攝心得。

▲本屆金穗影展超過百位出席影人。（圖／金馬影展執行委員會提供）

不僅如此，也有多位海外影人特別來台共襄盛舉，包含入選去年坎城影展導演雙週單元的《在大海遺忘之前》導演黎玉維、勇奪盧卡諾影展最佳短片金豹獎的《鬣狗》導演楊名，以及香港鮮浪潮國際短片節最受觀眾歡迎獎得主《逆留》導演高思約等，他們都熱切期待與台灣觀眾分享創作點滴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本屆金穗影展超過百位出席影人。（圖／金馬影展執行委員會提供）

金穗影展「選片新世代工作坊」12位青少年學員日前已在多位導演與講師引導下，完成選片培訓課程，並於放映室完整觀賞本屆金穗獎學生組入圍作品，以「會痛、會難受，可是我想去看看」為策展主題，討論並選出四部代表青少年選片視角的作品。

▲本屆金穗影展超過百位出席影人。（圖／金馬影展執行委員會提供）



分別是劇情類陳莉璇導演的《保密例外》、紀錄類葉治芳導演的《屋舍上的葉仔花》、動畫類林奕伶導演的《我朋友的故事》與實驗類周蓉靖導演的《冥后記》，將於4月26日13:30於金穗影展舉辦「選片新世代」放映分享會，由青少年選片人和導演們一起分享觀點。

金穗影展於台北信義威秀的所有放映場次均能以「50元」的銅板價購票觀賞，讓影迷以親民價格徜徉大師經典與新銳創作，暢享一年一度的短片盛典。同步熱賣的「入圍影片線上影展通行證」，則可完整觀賞本屆金穗獎62部入圍短片，讓無法親臨現場的影迷，也能體驗台灣新銳創作者的無限創意與豐沛能量。