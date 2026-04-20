《穿著PRADA的惡魔2》爆辱華炎上！　華裔女助理名「諧音歧視詞」慘了

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢經典電影《穿著PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）全球矚目，近日卻因片中一名華裔助理的角色設定，引發負面爭議。該角色名為「秦舟」，英文名標註為「Chin Chou」，發音和嘲弄華人的歧視詞彙極為相似，被解讀是明目張膽的文化霸凌。

片中華裔女助理「名字音同歧視詞」

片中的華裔女助理被取名為「秦舟」，英文名字是「Chin Chou」，被網友指出，發音與英語圈中極為惡毒的歧視詞彙「Ching Chong」高度相似，「Ching Chong」一詞起源於19世紀美國排華時期，是白人用以嘲笑華人口音與漢語聲調的侮辱性用語，其嚴重程度在西方社會被視為等同於針對非裔族群的蔑稱。

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▲《穿著PRADA的惡魔2》爆辱華爭議。（圖／翻攝自微博）



不只名字出事 角色造型也遭炎上

除了角色命名引發爭議，華裔演員沈雨田（Helen J. Shen）飾演的「秦舟」在視覺造型上，也遭質疑刻意強化對亞裔人士的刻板印象，與片中其他角色光鮮亮麗的高級訂製服裝形成鮮明對比，秦舟被設計為佩戴厚重眼鏡、穿著土氣的格子套裝，並搭配呆板髮型，被網友指責是西方社會長期對亞裔「書呆子」負面標籤的刻板印象。

此舉尤其引來大陸影迷不滿，認為片方在上海大張旗鼓舉辦首映禮，試圖展現對大陸市場的重視，另一方面又在片中植入歧視色彩的角色內容，紛紛以「失望」、「憤怒」痛批，更有人發起抵制行動，並嚴正要求片方公開道歉。

▲《穿著PRADA的惡魔2》爆辱華爭議。（圖／翻攝自微博）