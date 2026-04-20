李竺芯返鄉致敬「台南五大天王」！　曝恩師無預警「看塔位」

▲ 「台南女兒」李竺芯返鄉贈《Suí水》黑膠 向許石大師致敬。（圖／臺南市立圖書館提供）



記者翁子涵／台北報導

李竺芯挾帶第36屆金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」及「年度專輯」三項大獎的強大氣勢，被封「台南的女兒」，近日重返故鄉，攜手華語樂壇重量級製作人鍾興民與音樂人洪敬堯，親赴臺南許石音樂圖書館，致贈別具意義的《Suí水》限量黑膠唱片。

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▲ 李竺芯開心贈黑膠。（圖／臺南市立圖書館提供）



李竺芯感性地表示：「在黑膠發行的今天，我們特別送出這張燙金序號是『23』的黑膠，因為23號正是許石老師的出生日期。黑膠裡特別收錄的〈巷仔內的台南〉，引用許石老師〈安平追想曲〉的經典前奏，是與許石老師跨時空的合作」

除了溫馨的致敬，這趟行程也牽起了奇妙的緣分，李竺芯透露：「許石圖書館的現址以前叫做『育樂堂』，這裡也是鍾興民（Baby）老師人生第一次登台的地方！當年他才16歲，就自己募款跟樂團一起在這裡辦了演唱會。」李竺芯也說鍾興民與洪敬堯老師都十分期盼未來能有機會，再度回到這個充滿回憶的場地（原育樂堂）舉辦音樂會，重溫這場距離老師16歲時「睽違了45年」的熱血演出。

此外，另一位台南音樂家洪敬堯老師，其父親正是大名鼎鼎的洪一峰老師，當天他也同行參觀了館內「台南五大天王」的展覽，並留下了合照。兩位大師私下逗趣的互動，讓李竺芯忍不住分享現場的重點金句：「鍾興民老師直接跟館方開玩笑說，他跟阿堯（洪敬堯）老師『已經先來看我們的塔位了』！」