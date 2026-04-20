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莎莉賽隆親揭母為救她殺父「盼家暴受害者不感孤單」

莎莉賽隆對於自己的出身向來都不避諱，侃侃而談，也更樂意替受到家暴的婦女發聲。（Netflix提供）

▲莎莉賽隆對於自己的出身向來都不避諱，侃侃而談，也更樂意替受到家暴的婦女發聲。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

影后莎莉賽隆（Charlize Theron）罕見談到當年母親為了救她免於父親的家暴、開槍射殺的悲劇細節，她表示這絕非為了賣慘或炒作，而是想讓其他有同樣遭遇的人知道，「不會感到孤單。」

現年50歲的莎莉賽隆來自南非，當她年紀輕輕來到美國闖蕩時，當時對外宣稱她的父親早年已逝，直到她成名後回到南非、拍攝宣導防制家暴的公益廣告，才吐露其實父親是因為家暴，遭到母親的自衛開槍射殺。在上週六接受《紐約時報》的採訪中，她吐露更多這起事件的細節。

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她回憶正值1991年、自己15歲時，父親喝醉了，對她火冒三丈。理由只不過是因為自己跑去叔叔家，沒有跟屋內的長輩打招呼，而當時父親跟叔叔都在房子裡喝酒，已經有了醉意，「我是不得不進去屋內上個廁所，他覺得我沒有停下來，跟大家打招呼是很沒禮貌的行為。在南非，這非同小可，因為你要隨時表現對長輩的尊重。他就這樣一路火氣不停上升，說著：『妳居然不停下來？妳以為妳是誰？』」

之後她跟著母親趕緊回到自己的家，一進門，她就告訴母親，「我想妳該跟他分開了。」因為之前父親已經有許多前科紀錄，「但我想她也知道，叫她離開家意味著這程度已經跟之前不同了。」

為了保護她，母親決定當晚上讓莎莉賽隆跟自己睡，以免跟父親又有衝突，「所以我回到我的房間，關了燈，我很害怕。因為房間窗戶恰好對著車道，光是從他開車回來的方式，就可以看出他是憤怒、沮喪還是不高興。那晚他開車回來的方式，我無法解釋，我就知道會發生一些不好的事。」

當時南非處於種族隔離的動盪階段，治安不甚良好，一般人為了安全起見，都會在房子加裝鐵門，結果那晚父親就開槍直接對著鐵門射擊，「這擺明就是要殺了我，他的兄弟還陪著他一起。屋內的我們當下知道事態嚴重，所以當他闖入第一扇門，母親回頭去開保險箱拿她的槍，她走進我的臥室，我們一起用身體抵住臥室的房門，因為那道門沒有鎖。結果他只退了一步，對著門就開槍了。」

莎莉賽隆回憶這瞬間是最瘋狂的，因為父親連續擊發多槍、居然沒有擊中門後的兩人，「當我腦海還在打轉，這太瘋狂了。但狀況已經非常清楚，他就是要殺了我。他怒吼，以為我們這樣能讓他進不來嗎？然後就說要去保險箱取獵槍。當他回頭走到保險箱時，我媽媽拉開了臥室的門，叔叔還站在原地，他們沿著走廊往回跑，她先開了一槍，子彈一共彈跳了7次，結果擊中他的手。這點真的無法解釋。然後他打開保險箱，想拿出更多武器，於是她又對著他開槍。」

她表示，自己從來沒有隱瞞這起悲劇，「我覺得可以談論這起事件，因為這會讓有同樣遭遇的人不孤單。以前我從來沒聽過類似的事情，所以當事情發生在我們身上時，以為只有我們碰過這樣的遭遇。但現在我不再被這些困擾了。」

「不幸的是，這不是單一事件。這些狀況在很多家庭都很普遍，即使在美國，女性也真的受到非常不公平的待遇，沒有人願意認真對待她們身處的狀況，而且我也覺得沒有人認真對待我媽媽。」在父親死後，母親把莎莉賽隆送去芭蕾舞團，有機會得以四處巡演，希望她能藉此遠離家鄉。她也因此有了機會到美國發展，從舞團一路到模特兒、演員，擺脫了家暴陰影。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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