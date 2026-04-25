4月25日星座運勢／意外之財降臨！ 獅子、魔羯財運爆棚獲回報
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：培養員工技能
感情：細細品味相知
財運：遇見有利合作
幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：建立開放文化
感情：療傷化解情愁
財運：投入長期投資
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：善用數據分析
感情：彼此相伴相隨
財運：獲得社交商機
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：建立工作轉型
感情：共同進步成長
財運：獲得意外回報
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：處女
金牛座 ♉
工作：提升企業競爭
感情：珍惜愛情承諾
財運：找到價值股票
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：推動環境發展
感情：放下過高要求
財運：獲得了退休金
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：建立業務流程
感情：共同享受生活
財運：專業理財建議
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：培養企業精神
感情：遇見心動之人
財運：獲得優惠折扣
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：建立穩健基礎
感情：珍視愛情承諾
財運：找到優秀顧問
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：持續改進體驗
感情：溫柔滋養愛情
財運：財務規劃有效
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：擁抱社會責任
感情：關係穩定和諧
財運：獲得意外之財
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：員工創意發揮
感情：競爭不斷湧現
財運：透過創業獲利
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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