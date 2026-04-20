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戲裡密友戲外是姐夫！《Prada惡魔2》艾蜜莉布朗爆他「片場狂誘惑」

記者黃庠棻／台北報導

相隔20年，那些在時尚界打拼的女人終於回來了！即將在29日全台上映的《穿著Prada的惡魔2》，在導演大衛法蘭柯David Frankel號召下，原班人馬梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗及史丹利圖奇全都歸位，並繼續在時尚界散發光芒與氣場。

▲《穿著Prada的惡魔2》艾蜜莉布朗。（圖／二十世紀影業提供）

▲《穿著Prada的惡魔2》艾蜜莉布朗。（圖／二十世紀影業提供）

20年前，艾蜜莉布朗還在英國演藝圈汲汲營營，但接下了《穿著Prada的惡魔》裡刻薄的女助理艾蜜莉一角後，讓她打開了國際知名度，甚至獲得倫敦影評人協會最佳女配角殊榮。

至今，艾蜜莉布朗提起艾蜜莉這個角色，依然相當感激大衛法蘭柯的慧眼提拔「因為它改變了一切，導演在我還是無名小卒的時候選中了我，改變了我的人生，我當時一直在工作，但沒人認識我，而他僅聽了一段試鏡錄音就非常確定要我出演這部電影，這對我意義非凡。」

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▲《穿著Prada的惡魔2》艾蜜莉布朗。（圖／二十世紀影業提供）

▲《穿著Prada的惡魔2》艾蜜莉布朗。（圖／二十世紀影業提供）

 在接受美國媒體訪問時，艾蜜莉布朗坦言，這個角色打破了好萊塢對英國女演員的刻板印象，也為她開闢了全新的道路，讓她能演出更多不同類型的角色「而這正是我渴望的，我不想再扮演清純古典的女性，我渴望表演。」

不僅是表演層次和類型的提昇，在《穿著Prada的惡魔2》裡，艾蜜莉布朗的角色地位也不同了，這回她不再是受氣的小助理，而是晉升為時尚界的主管。

該片劇情敘述小安（安海瑟薇飾）在20年後已成為更成熟的主編，後來她再度對上米蘭達（梅莉史翠普飾），面對傳統媒體的勢微，米蘭達的《Runway》雜誌也面臨轉型與對手競爭，兩人被迫合作，並找上了當年那個受氣包艾蜜莉，而此時她已是手握時尚精品廣告預算的高級主管。三人在華麗卻又殘酷的時尚產業中，得再次經歷事業、金錢和人情世故的考驗。

▲《穿著Prada的惡魔2》艾蜜莉布朗。（圖／二十世紀影業提供）

▲《穿著Prada的惡魔2》。（圖／二十世紀影業提供）

而說起艾蜜莉布朗，不得不提在《穿著Prada的惡魔2》裡的時尚權威、同時也是米蘭達的同志密友奈吉（史丹利圖奇飾）。在電影中，史丹利圖奇再度穿著整潔又高端的Dolce & Gabbana三件式西裝，與梅莉史翠普同進同出。

有趣的是，艾蜜莉布朗算得上是史丹利圖奇的媒人，因為在她和美國演員、導演約翰卡拉辛斯基John Krasinski的婚禮上，史丹利和艾蜜莉的姐姐菲莉絲迪Felicity Blunt結識，兩人後來結為連理，並順理成章地成了艾蜜莉的姐夫。

談起姐夫，艾蜜莉布朗沒有在客氣的，她甚至爆料，史丹利和電影裡的奈吉完全是兩種類型，奈吉爾為了維持身材經常節食，但史丹利完全相反「他每天晚上都會煮義大利麵，還讓我跟他一起喝馬丁尼。」於是這對姻親在片場裡的對話常常是「『艾蜜莉，妳想吃番茄義大利麵嗎？』我則回他：『我想吃，但今天我得穿Dior高級訂製禮服，所以我們再看情況吧！』」

史丹利圖奇是不折不扣的美食家，因為他經帶著美味的燴飯和義大利麵到拍攝現場，讓每位必須穿進高級禮服而努力節食、啃著羽衣甘藍的女明星，都流著口水看著他帶來的美食。

當然，艾蜜莉布朗也對姐夫讚譽有加，並稱他是全能型的人才「史丹利懂得如何贏得每個人的心，秘訣就在於他能讓大家玩得開心，他真誠又特立獨行，而且他太懂生活了，我對他真的是崇拜有加。」

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穿著Prada的惡魔2

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