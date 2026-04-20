謝忻連3年朝聖媽祖進香！1舉動遭轟「大不敬」　親上火線道歉了

記者孟育民／台北報導

女星謝忻平時透過社群分享生活點滴，日前發文透露，今年已是她連續第三年追隨白沙屯媽祖進香。不過有眼尖網友發現，她將原本應配戴在手臂上的臂章折成蝴蝶結，並別在帽子上，留言提醒「臂章應配戴在手臂上，折成蝴蝶結恐對媽祖不敬」，掀起一波熱議。對此，謝忻也親上火線道歉：「抱歉，明年會乖乖地別在手臂上！」

▲謝忻將臂章摺成蝴蝶結遭轟大不敬。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）



謝忻發文分享感想，坦言或許是因為過去兩年分享太多隨香感動，因此今年連她的親妹妹和外甥女也決定加入行列，為此她感性地表示，這幾年的追媽祖經歷讓她成長不少，最重要的一課便是「學會了隨遇而安。」

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謝忻認為，現代人的生活往往被各種計畫填滿，讓她感嘆這種生活，讓人彷彿陷入「薛西弗斯徒勞的困境裡」。然而，當她走進白沙屯媽祖的隊伍時，這套邏輯便不再適用。她看著那尊端坐在「粉紅超跑」裡的媽祖，從不預告行經路線，也從不承諾抵達時間，這讓她深刻領悟到，媽祖是在教導大家「放下過多的劇本，靜心地跟上就好」。

▲謝忻帶著親妹妹和外甥女朝聖白沙屯。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）



謝忻體悟到，在人生的長路上，不一定需要熟悉前方的路，只要能確定自己正與良善的力量同行，其實就已足夠。最後，她也在文末感性喊話：「如果人生這條路暫時看不清方向，那就把心放慢，跟著媽祖的步伐走一段。也不必急著抵達，因為路途上的我們，早已被溫柔地接納。」



