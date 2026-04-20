鹿晗過生日「關曉彤連2年缺席」！最後合體是1年前　網嘆：真分手了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星鹿晗4月20日迎來36歲生日，然而外界關注的並非慶生派對，而是女友關曉彤連續第二年噤聲，未按往年慣例在零點準時公開送上祝福。這項長達8年的情感慣例不再，加上雙方已超過400天未在社群平台互動、未曾同台，兩人再度陷入分手疑雲的輿論漩渦。

自鹿晗2017年在演藝事業巔峰期勇敢官宣戀情後，和女友關曉彤連續7年堅持在生日零點互祝生日，然而自2025年爆出情變，合資公司以及聯名品牌完成清算註銷，相關雙人宣傳也已悉數下架，雙方始終保持沉默，但周邊線索引人關注，如關曉彤父親曾被發現點讚分手相關內容後取消，以及共同好友陳赫對外回應兩人關係時，語氣由先前的「感情穩定」轉向「大家都挺好」的模糊回答，顯示這段關係已與過往大不相同。

▲鹿晗、關曉彤又雙雙成為熱搜人物。（圖／翻攝自微博）



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今年關曉彤在鹿晗生日時再次保持沉默，截至今日零時，僅有好友鄧超、陳赫等圈內至交準時發文慶生，兩人最後一次公開同框為2024年8月於日本街頭被偶遇，部分網友表示，這種冷戰狀態已足以證明這段關係畫下句點，認為「沉默即是默認」，不互撕、不炒作是對8年感情最後的尊重。