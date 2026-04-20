Jisoo親哥醜聞延燒！「受害者再+1」痛揭：他逼我下跪求饒

記者林汝珊／綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，近日爆出涉嫌對女直播主性侵未遂，引起軒然大波。之後一位疑似金政勳妻子A女發出長文指控對方為是家暴慣犯，受害者更不止一人，A女稍早再PO出被害者的私訊，對方心痛表示：「當時我真的太害怕了，甚至連提告或蒐集證據的念頭都不敢有。」

▲Jisoo親哥妻子崩潰出面，控告遭老公家暴。（圖／翻攝自theqoo）

疑似前妻的A女PO出私訊截圖，對方表示自己也是受害者，有許多相似的經歷，「朋友建議我錄音，我試著錄音時卻被發現，只能跪下來求他原諒。所以我沒辦法把這件事當成別人的事，也很擔心您會再次受到傷害。」

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▲Jisoo大嫂A女再PO出被害者的私訊。（圖／翻攝自IG）

對方表示，如果現在把手上的資料直接公開，自己也很可能會被以名譽毀損等理由反告，因此被律師強烈阻止，「因為我很清楚那個人的惡劣，所以在這部分我不得不非常謹慎，希望您能理解。」而A女也在留言區表示：「之所以沒有公開臉部，是為了保護我和其他女性的人身安全」、「光是把這些事情公開，就已經讓人感到非常羞辱，也真的非常痛苦。」

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保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止老人受虐，請撥打110、113。

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