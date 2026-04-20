柯佳嬿吃太鹹急求救消水腫！　釣出網友獻技「10招救女演員」

記者張筱涵／綜合報導

藝人柯佳嬿日前在社群分享因飲食過鹹導致擔心隔天上鏡水腫的困擾，隨即向網友求救「消水腫方法」，引發熱烈回應。她事後整理出多種實用方式，並親自實測效果，成為討論焦點。

▲柯佳嬿時常分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



吃太鹹怕水腫 柯佳嬿急向網友求救

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柯佳嬿19日晚間發文透露，當天晚餐吃了偏鹹的鮭魚，卻因隔天還有工作行程，忍不住自嘲「為何要這樣整自己」，並開放問答求助：「如果有人知道隔天不水腫的健康方法，麻煩救救女演員，好人一生平安。」

▲柯佳嬿害怕隔天水腫。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



親整理消水腫妙招 運動、飲品成關鍵

隔天（20日）中午，她再度更新動態，彙整網友提供的各種「臨時抱佛腳」消水腫方法，其中她認為較溫和且可行的方式包括「運動或泡澡出汗」、「喝薏仁水（孕婦不宜）」、「喝黑豆水、紅豆水、檸檬水、黑咖啡、豆漿」、「高鉀食物（譬如香蕉）」、「臉部刮痧板按摩」。

她也幽默分享，有網友建議「坐時光機阻止自己吃鹽鮭」，笑稱「我做到了」，並表示當天臉部狀態確實不錯，感謝大家的幫忙。

▲柯佳嬿將網友給的妙招整理出來。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



日常飲食清淡 強調「吃得開心也重要」

事實上，柯佳嬿過去就曾分享自己的早餐，可見她偏好以「食物原型」為主，例如水煮蛋、藍莓、花椰菜、牛番茄等天然食材，並搭配黑咖啡幫助提神與消水腫。她也透露自己採取「少量多餐」方式，沒有嚴格菜單，飲食相當隨性，會依身體狀況調整，例如覺得蔬菜吃少了就補充沙拉、水果不足就多吃水果。

此外，柯佳嬿坦言並不刻意忌口，偶爾也會吃所謂的「垃圾食物」紓壓，強調「有些食物也許不健康，但如果能讓心情變好，偶爾吃一點也沒關係」，但關鍵在於適量、不暴飲暴食。

▲柯佳嬿曾分享早餐。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）