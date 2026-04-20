朴偉、宋枝恩推YT付費會員惹議！　公益定位vs商業現實

記者張筱涵／綜合報導

南韓YouTube頻道「위라클（WERACLE）」近日宣布推出付費會員制度，未料引發正反兩極討論，部分觀眾認為與頻道原有宗旨不符，也有人力挺屬於合理營運模式。面對爭議，創作者朴偉也親自出面致歉說明。

▲宋枝恩和朴偉2024年結婚。（圖／翻攝自YouTube／위라클 WERACLE）



宣布會員制掀爭議 每月約台幣70元

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「WERACLE」於本月16日上傳新影片，標題為「請成為WERACLE的家人！」，正式宣布開啟每月2990韓元（約新台幣70元）的付費會員服務。朴偉在影片中表示，頻道自2019年2月創立以來已滿7年，期間經歷許多重要時刻，包括與歌手宋枝恩結婚，也讓頻道訂閱數從50萬成長至100萬。

他強調，推出會員制度是希望與觀眾建立更緊密的交流，「我們想打造一個更有『家庭感』的社群」，並增加與粉絲互動的管道。宋枝恩則補充，希望透過會員內容分享更多深入且真實的故事。

▲WERACLE推出付費會員制度。（圖／翻攝自YouTube／위라클 WERACLE）



會員內容曝光 主打更私密日常

官方表示，會員福利包含專屬影片、會員貼文、直播完整版回放、專屬表情符號與訂閱徽章等。宋枝恩提到，會員影片將呈現夫妻未曾公開的真實面貌，甚至包括因尺度問題未能公開的內容。

網友意見兩極 質疑與支持並存

消息曝光後，網路輿論迅速分歧。有觀眾質疑，「우리 모두에게 기적（為我們所有人帶來奇蹟）」的頻道理念，與付費會員制度存在落差，但也有不少人認為，「YouTube本質上就是賣影片的產業」、「價格合理」、「有助提升內容品質」，表達支持。

整體而言，爭議焦點並非單純在於收費，而是頻道過去以「改善對身心障礙認知」為核心、帶有公共性質的內容定位，與商業化模式之間的落差。

朴偉親自道歉 坦言「讓人受傷很難過」

面對外界批評，朴偉透過留言區親自回應，表示團隊一直致力於傳遞正向價值，「為了提供更好的內容而做出的決定，卻讓部分人感到受傷，真的很難過」，並感謝支持者一路以來的鼓勵。

公益理念與商業模式拉鋸 後續走向受關注

此次風波也反映出觀眾對頻道定位的不同期待，一方將其視為帶有公益性質的平台，另一方則認為應回歸創作者經營與收益的現實面。未來在會員制度上線後，「WERACLE」能否在理念與商業之間取得平衡，也成為外界關注焦點。