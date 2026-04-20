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打破劇場邊界！5位原住民藝術家合體　「免費索票」桃園開演了

記者黃庠棻／台北報導

今年夏天「2026 Pulima表演新藝站」將為桃園帶來一場打破常規的藝術行動，推出《talrabiyawan：可以想像的通道》非典型展演節目。財團法人原住民族文化事業基金會（以下簡稱原文會）今（20）日宣布啟動索票。

▲原文會將在桃園舉辦一場藝術行動。（圖／原文會提供）

▲原文會將在桃園舉辦一場藝術行動。（圖／原文會提供）

本次演出作為「2026 Pulima藝術節前導計畫：OPEN, AND NEXT」的藝術行動之一，邀集五位表演藝術創作者Lihan Umaw游恩恩、Lahok Nakaw Papiyan鄭宇均、Temu Masin徐智文、Naceku何晏妤、marang aly李杰，共同於同一場域中創作與演出，展開一場近兩小時的連續性展演。

演出橫跨舞蹈、行為藝術、戲劇、聲音實驗與空間裝置等多重形式，創作者不僅以身體作為媒介，也透過空間調度、物件運用等方式，引領觀眾以獨特方式觀看和參與。

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▲原文會將在桃園舉辦一場藝術行動。（圖／原文會提供）

▲原文會將在桃園舉辦一場藝術行動。（圖／原文會提供）
在這裡，作品不再只是彼此獨立的演出，而是在非典型劇場空間中延伸、相互呼應，形成一個持續變動的共同場域，觀眾將不只是坐在固定位置觀看，而是在流動的場域中穿梭，於不同作品之間，建立屬於自己的路徑、理解和感知，近距離感受藝術家舞動的身影和情感。

「talrabiyawan」並非實際存在的詞語，而是從五位創作者各自族群語言中的詞彙拆解、重新拼組而成。這些原本與土地、勞動、生活空間相關的語言，在重新組合之後，不再指向單一文化或既定場所，而是成為一條「可以想像的通道」：讓不同生命經驗得以相遇、交換與停留，是一個仍在生成中的新概念。

▲原文會將在桃園舉辦一場藝術行動。（圖／原文會提供）

▲原文會將在桃園舉辦一場藝術行動。（圖／原文會提供）

五位創作者從各自從不同生命經驗出發，進入這條通道。Lihan Umaw游恩恩的《ptasan 泥輪廓》以太魯閣族的文面傳說為起點，交織自身的跨性別經驗，展現不斷變動的身分輪廓；Lahok Nakaw Papiyan鄭宇均的《Cipapah（長葉）》以新詩、影像與身體律動，延續尋根的脈絡，使文化如植物般持續生長。

Temu Masin徐智文的《本來無一物，輪「胎」》則從童年的尋常物件輪胎切入，帶領觀眾回望家屋、土地與離散的經驗；Naceku何晏妤的《開放式關係》從情感實踐一路延伸至對文化身份與性別認同的探討，探問自我解殖的可能；marang aly李杰的《身話：傳說》則透過口傳神話與身體展演的交錯，重新打開神話在當代的敘事方式。

自2012年開始，原文會創辦了國內第一個以原住民族為主體的獎項「Pulima藝術獎」，致力於推動原住民當代藝術發展，並自2016年起設立「表演創作徵件」競賽，鼓勵原住民表演藝術人才發表實驗性、創新性、跨領域之創作，持續發掘新興創作能量。

「表演新藝站」作為「表演創作徵件」競賽之延伸平台，其關注的不只是作品成果，更重視創作者如何在共同工作、空間實驗與製作陪伴中，持續打磨出自身的創作語彙。觀眾所進入的，也不只是一場演出，而是一個由身體、聲音、記憶與文化交會而成的「生成場域」。

隨著索票正式啟動，「2026 Pulima表演新藝站」邀請觀眾走入《talrabiyawan：可以想像的通道》，在彼此故事之間相遇，遇見新的觀看經驗，開啟新的想像，邀請觀眾拋下對劇場的既定印象，於7月3日至7月5日，走入桃園KIRI國際原住民族文創園區3樓策展間，親自感受一場由身體、記憶與文化交織而成的感官盛宴。

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