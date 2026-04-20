薛之謙身分證手機全被外洩！　前女友惡意肉搜「遭行政拘留10天」

記者田暐瑋／綜合報導

大陸歌手薛之謙遭前女友李雨桐連環開砲，女方指控他涉重婚、威脅的罪名，掀起各界關注。李雨桐事後因公開洩露薛之謙的身分證號與手機號碼等敏感個資，遭到行政拘留。

根據北京朝陽警方公告，李雨桐於2026年3月期間，透過微博及直播平台惡意曝光薛之謙個人隱私，導致當事人及其家屬遭受嚴重騷擾，警方依據《治安管理處罰法》認定其行為違法，處以行政拘留，20日正式結束為期10日的行政拘留。薛之謙經紀公司「潮石音樂」隨後公開處罰決定書，證實執行期間為4月10日至20日。

▲薛之謙舊愛遭行政拘留。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）



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李雨桐因在直播中公然曝光薛之謙的身分證字號，引發大規模肉搜效應，薛之謙的手機隨即遭到無止盡的騷擾電話與簡訊轟炸而被迫關機，通訊軟體亦遭頻繁騷擾，甚至其未成年子女與家人的隱私也一併在網路擴散，人身安全受到實質威脅，法律專家指出，無論當事人之間是否存在私人糾紛，公開他人敏感個資均屬嚴重侵權。

事件導火線始於今年3月初，李雨桐連發20餘條微博，指控薛之謙涉及重婚、逼迫墮胎等重罪，卻始終未能提供實質證據，事後更一度改口稱是「開玩笑」，然而，這種帶有強烈情緒的「毀滅式爆料」不僅波及張杰、謝娜等多位藝人，更因洩露個資觸動司法介入，超過八成網友認為行拘合理，強調個資保護應無關私人恩怨。

▲薛之謙舊愛遭行政拘留。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）