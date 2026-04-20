ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《穿著PRADA的惡魔2》爆辱華炎上
星巴克4/21起「大杯以上買一送一」
鹿晗過生日「關曉彤連2年缺席」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

薛之謙身分證手機全被外洩！　前女友惡意肉搜「遭行政拘留10天」

記者田暐瑋／綜合報導

大陸歌手薛之謙遭前女友李雨桐連環開砲，女方指控他涉重婚、威脅的罪名，掀起各界關注。李雨桐事後因公開洩露薛之謙的身分證號與手機號碼等敏感個資，遭到行政拘留。

根據北京朝陽警方公告，李雨桐於2026年3月期間，透過微博及直播平台惡意曝光薛之謙個人隱私，導致當事人及其家屬遭受嚴重騷擾，警方依據《治安管理處罰法》認定其行為違法，處以行政拘留，20日正式結束為期10日的行政拘留。薛之謙經紀公司「潮石音樂」隨後公開處罰決定書，證實執行期間為4月10日至20日。

▲▼薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」限3小時道歉。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）

▲薛之謙舊愛遭行政拘留。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李雨桐因在直播中公然曝光薛之謙的身分證字號，引發大規模肉搜效應，薛之謙的手機隨即遭到無止盡的騷擾電話與簡訊轟炸而被迫關機，通訊軟體亦遭頻繁騷擾，甚至其未成年子女與家人的隱私也一併在網路擴散，人身安全受到實質威脅，法律專家指出，無論當事人之間是否存在私人糾紛，公開他人敏感個資均屬嚴重侵權。

事件導火線始於今年3月初，李雨桐連發20餘條微博，指控薛之謙涉及重婚、逼迫墮胎等重罪，卻始終未能提供實質證據，事後更一度改口稱是「開玩笑」，然而，這種帶有強烈情緒的「毀滅式爆料」不僅波及張杰、謝娜等多位藝人，更因洩露個資觸動司法介入，超過八成網友認為行拘合理，強調個資保護應無關私人恩怨。

▲▼薛之謙遭控「重婚仙人跳」喊告！公司：她多次試圖聯繫。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）

▲薛之謙舊愛遭行政拘留。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

薛之謙

推薦閱讀

小S認發起「大S最後日本旅行」！　淚崩首吐內心自責：早知聽媽的話

小S認發起「大S最後日本旅行」！　淚崩首吐內心自責：早知聽媽的話

4小時前

蕾菈開每月8萬預算租不到房！　條件精準「踩中房東2地雷」：難度高

蕾菈開每月8萬預算租不到房！　條件精準「踩中房東2地雷」：難度高

8小時前

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況：沒後悔過

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況：沒後悔過

17小時前

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

19小時前

宋仲基首合體英國妻！「真實顏值曝光」女星當場看傻

宋仲基首合體英國妻！「真實顏值曝光」女星當場看傻

3小時前

獨家／前政治記者轉戰SWAG！　遭爆料被逼道歉「淚揭離開新聞圈內幕」

獨家／前政治記者轉戰SWAG！　遭爆料被逼道歉「淚揭離開新聞圈內幕」

22小時前

金像獎／梁家輝5度封帝！淚謝愛妻「忍了我44年」　廖子妤擊敗章子怡奪后

金像獎／梁家輝5度封帝！淚謝愛妻「忍了我44年」　廖子妤擊敗章子怡奪后

16小時前

i-dle取消北中美巡演！　Cube證實「3國10城市全砍」：將重新整備

i-dle取消北中美巡演！　Cube證實「3國10城市全砍」：將重新整備

6小時前

謝忻連3年朝聖媽祖進香！1舉動遭轟「大不敬」　親上火線道歉了

謝忻連3年朝聖媽祖進香！1舉動遭轟「大不敬」　親上火線道歉了

2小時前

AKMU秀賢爆瘦30公斤！「臉型全變樣」：不想再經歷第二次

AKMU秀賢爆瘦30公斤！「臉型全變樣」：不想再經歷第二次

4/19 13:17

唐綺陽運勢／雙子感情從友情昇華！天蠍「主動才有機會」金牛魅力up

唐綺陽運勢／雙子感情從友情昇華！天蠍「主動才有機會」金牛魅力up

9小時前

AV小澤菜穗引退17年復出！40歲後突感寂寞　女兒一句話逼哭她

AV小澤菜穗引退17年復出！40歲後突感寂寞　女兒一句話逼哭她

22小時前

熱門影音

狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！

狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！
Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責
黃偉晉拉炮誤炸楊銘威！　內疚道歉：沒危機意識

黃偉晉拉炮誤炸楊銘威！　內疚道歉：沒危機意識
Madonna+Sabrina Carpenter　Coachella上起占星課(?)

Madonna+Sabrina Carpenter　Coachella上起占星課(?)
羅志祥遭爆在家猝死　露面闢謠：傻眼欸！

羅志祥遭爆在家猝死　露面闢謠：傻眼欸！
小賈斯汀Coachella唱一半　怪奇比莉驚喜上台！

小賈斯汀Coachella唱一半　怪奇比莉驚喜上台！
余苑綺臨終前託付3遺願　余祥銓自責沒做到：對不起她

余苑綺臨終前託付3遺願　余祥銓自責沒做到：對不起她
舒淇自虧素顏「像50歲女人」　向導演自薦：我可以減肥5kg

舒淇自虧素顏「像50歲女人」　向導演自薦：我可以減肥5kg
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
62歲狄鶯透視裝辣舞

62歲狄鶯透視裝辣舞
徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD

徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD
被問「勾二嫂」ØZI急忙閃人

被問「勾二嫂」ØZI急忙閃人
梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

黃豪平扛5次金鐘紅毯：快江郎才盡XD　木木外公離世...看不到她圓夢成遺憾

黃豪平扛5次金鐘紅毯：快江郎才盡XD　木木外公離世...看不到她圓夢成遺憾

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

薛仕凌脫口「一尊」劉若英傻眼　她笑虧「大齡都被謝盈萱拍掉」

薛仕凌脫口「一尊」劉若英傻眼　她笑虧「大齡都被謝盈萱拍掉」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

看更多

【太萌了】李多慧調皮向台中人「嗆聲」：我們~贏！

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前0

超甜！玄彬私下放閃孫藝真「3歲兒成攝影師」：根本藝術作品

24分鐘前0

愛奇藝CEO推AI藝人庫「稱117位已簽約」　陸網全反對：不尊重藝術

25分鐘前0

TFBOYS公司惹火粉絲！剛割完韭菜「總部就被雷劈」　雷擊畫面衝熱搜

46分鐘前0

百位影人齊聚信義威秀！大咖演員現身金穗影展　國際金獎導演也來了

1小時前0

OZONE祖安一退伍就被逼吃豬眼睛　林美秀：「還可以嘗試田鼠」

1小時前10

黃妃出手助出道！李子森初進錄音室陷瓶頸險遭換　暖心內幕曝光

1小時前56

日本9偶像「脫衣玩野球拳」離譜處分出爐！女偶像遭開鍘　男偶像全沒事

1小時前0

李竺芯返鄉致敬「台南五大天王」！　曝恩師無預警「看塔位」

1小時前1525

《穿著PRADA的惡魔2》爆辱華炎上！　華裔女助理名「諧音歧視詞」慘了

1小時前0

戲裡密友戲外是姐夫！《Prada惡魔2》艾蜜莉布朗爆他「片場狂誘惑」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小S淚認發起「大S最後日本旅行」
    4小時前3420
  2. 蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷
    8小時前1825
  3. 郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況
    17小時前2220
  4. 《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭
    19小時前162
  5. 宋仲基首合體英國妻　女星當場看傻
    3小時前
  6. 獨家／前政治記者轉戰SWAG！　
    22小時前209
  7. 梁家輝5度奪金像影帝哽咽謝愛妻
    16小時前1410
  8. i-dle取消北中美巡演！Cube證實：將重新整備
    6小時前81
  9. 謝忻連3年朝聖媽祖進香
    2小時前2016
  10. AKMU秀賢爆瘦30公斤　臉型全變樣
    4/19 13:17101
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合