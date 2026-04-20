室內玩命！日百萬YTR搞「寶特瓶炸彈」還噴煙火　網友集體抵制

記者張筱涵／綜合報導

日本一名擁有百萬訂閱的YouTuber近日因上傳危險行為影片，引發輿論譁然。該名創作者在自家室內進行多項高風險實驗與惡作劇，不僅造成環境混亂，更一度觸發火災警報，相關影片曝光後遭到網友強烈撻伐。

室內做「寶特瓶炸彈」 畫面失控

據日媒報導，該名YouTuber「ガミックス」擁有約107萬訂閱。他在影片中將乾冰投入裝有氣泡水的寶特瓶，並密封瓶口，導致內部氣體膨脹後爆裂，水瞬間噴濺，室內地板迅速被淹沒。

不僅如此，他之後還找來朋友，使用2公升寶特瓶重複相同實驗，整體行為被形容已呈現「失控惡搞」狀態。

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▲日本YTR危險行為。（圖／翻攝自YouTube）

室內點燃煙火 火警警報大作

然而爭議並未止於此。影片中可見他在房間左右兩側放置會強烈噴火的煙火裝置，並讓朋友點燃，自己則站在中間跳舞。過程中濃煙瀰漫，甚至觸發火災警報器，室內響起「火災警報」語音，場面相當驚險。

該影片在YouTube上僅上傳約6分鐘剪輯版本，但在直播平台Twitch則公開長達50分鐘完整版，畫面中煙火噴發情況更為清晰。

▲日本YTR危險行為。（圖／翻攝自YouTube）



網友怒批「擾民影片」 質疑應停權

影片曝光後，社群平台出現大量批評聲浪，包括「根本是擾民型YouTuber」、「應該停止營利」等言論。外界也開始關注該創作者背景。

據了解，「ガミックス」過去曾表達對已解散的激進系YouTuber團體「チャンネルがーどまん」的崇拜。值得注意的是，他在直播中聲稱Twitch帳號已遭永久停權，但目前該帳號仍可正常瀏覽，說法真偽引發疑問。

母親怒斥畫面曝光 本人發言再掀爭議

影片中還出現疑似母親的女性在屋外怒喊「你在做什麼！」，他則回應「我在直播」，對方隨即憤怒表示「誰管你！給我停止YouTube！」，顯示拍攝地點疑為其自家。

事後該YouTuber對自身行為表示，「在什麼都不會被認為錯的環境長大，就會變成這樣」，態度被認為有為行為辯解之嫌。

危險內容恐引模仿 專家籲平台加強管理

此外，他在影片說明欄中還呼籲觀眾剪輯影片、製造話題，進一步引發外界對「為流量不擇手段」的質疑。

此類為博取關注而進行的危險行為，不僅可能危及自身安全，也恐對社會造成負面影響，尤其影片若被年輕族群模仿，將形成不良示範。外界也呼籲平台應加強審查與管理機制，避免類似內容持續擴散。