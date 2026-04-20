小S認發起「大S最後日本旅行」！　淚崩首吐內心自責：早知聽媽的話

記者孟育民／台北報導

東森綜合台《小姐不熙娣》今日迎來最具重量級的感人名場面。由金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克領軍，本集特別邀請到小S的靈魂伴侶蔡康永，化身「特別主持人」親自坐鎮，陪著摯友正式宣告重拾主持棒。這場睽違已久的「康熙合體」，沒有過往的犀利毒舌，取而代之的是最深情的告白與溫馨傾聽。

▲小S（徐熙娣）合體蔡康首聊大S。（圖／東森綜合台提供）



蔡康永在節目中溫柔提問，自遺憾發生後，從未正式接受過訪問的小S：「有沒有什麼事情是妳一直想對大家說的？」小S首度坦言，在大S離世後的很長一段時間，她的生活幾乎是一片空白，「我不知道自己在幹嘛。」

面對蔡康永關心她是否靠酒精麻痺自己，小S苦笑否認頹廢，但也坦承那陣子經常與S媽對飲聊天，因為那是她們表達思念的方式，「我們必須不斷地聊起姊姊，透過聊天來宣洩思念。」她更透露S媽每每聊不到兩句便會崩潰落淚。

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▲小S數度落淚。（圖／東森綜合台提供）



憶起最後的家族時光，小S難掩淚水。她回憶起當年那趟日本泡溫泉的家族旅遊是由她發起，當時一向怕累、不出門的大S，竟一反常態地堅持成行。雖然S媽曾因過年期間費用高昂、不想當「冤大頭」而反對，但母女三人仍努力說服媽媽，希望能留下美好回憶，未料卻成了最後的遺憾。

小S語帶哽咽、充滿自責地表示：「每次想起姊姊，就會覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」儘管S媽溫柔安慰「千萬不能有這種想法」，小S內心仍充滿揪心的遺憾。

▲小S至今充滿遺憾。（圖／東森綜合台提供）



蔡康永也感性分享，當初得知噩耗的第一時間，腦袋瞬間爆炸，唯一的念頭就是：「徐熙娣怎麼辦？徐熙娣完蛋了。」他透露，那段時間他所做的每一件事、每一個決定，都是以「小S處於最糟狀況」為基準去評估。直到看見小S在金鐘獎上的表現，才感受到她慢慢找回自我。蔡康永欣慰表示，看見小S帶給觀眾歡笑的本能依舊在，他就放心了。而小S也感性回應：「因為回歸進棚的第一集有你在，我很放鬆。」



