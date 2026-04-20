i-dle取消北中美巡演！　Cube證實「3國10城市全砍」：將重新整備

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團i-dle原訂展開的北中美巡演確定喊卡。所屬經紀公司Cube娛樂今（20日）證實，考量整體活動規劃與當地行程等多重因素，已決定重新調整相關安排，未來將以更完善的內容與當地粉絲見面。

▲i-dle突取消北中美巡演引起討論。（圖／翻攝自Instagram／i_dle_official）



北中美巡演全面取消 公司：重新整備

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Cube娛樂表示，「綜合考量全球活動方向、當地行程與各項條件後，決定對i-dle北美巡演進行重新整備」，並強調未來會準備更完整的演出與多元活動，再與當地粉絲見面。

i-dle今年2月自首爾奧林匹克公園KSPODOME開跑全新世界巡演《Syncopation》，之後也陸續在台灣與泰國登台，持續擴展海外行程。

原訂3國10城市巡演 涵蓋美加墨

原先規劃的北中美巡演，預計自今年8月起，巡迴加拿大漢密爾頓，以及美國紐瓦克、費城、亞特蘭大、奧蘭多、聖安東尼奧、洛杉磯、奧克蘭、西雅圖，並前往墨西哥墨西哥市，共計3國10座城市。

其他場次照常進行 將登上Lollapalooza

儘管北中美巡演取消，i-dle其餘海外行程仍照常推進，包括澳洲、新加坡、日本及香港場次皆維持原定計畫。此外，她們也將於7月30日至8月2日登上美國芝加哥Grant Park舉辦的音樂節「Lollapalooza」，與國際樂迷見面。

7月將攜新專輯回歸

除了巡演調整外，i-dle也預計於7月推出新作品回歸歌壇，持續展開音樂活動，後續動向備受粉絲關注。