媽媽的遺憾！鍾欣怡44歲生日揭「母親終極二選一」心聲

記者許逸群／台北報導

曾憑藉金鐘大劇《雨後驕陽》中「劉雨嫻」一角，展現精湛演技的鍾欣怡，最近迎來44歲生日。沒想到鍾欣怡竟在生日後寫下「遺憾式感言」，讓許多媽媽們看了大有同感，紛紛表示「秒懂媽媽的苦衷」。

▲製作人孫樂欣的妻子鍾欣怡近日迎來44歲生日。（圖／取自鍾欣怡臉書）

鍾欣怡在文中坦言，她跟許多媽媽一樣，10年前自己為了照顧孩子，放棄了「演員」這個自己最心愛的工作。自《雨後驕陽》後，她將生活重心轉向家庭與電商事業，看似光鮮亮麗的外表下，卻始終有著「放棄戲劇」巨大的遺憾。一直到去年，小孩都已經長大進入小學後，鍾欣怡才開始起心動念想找回自己最喜歡的戲劇。

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其實，在鍾欣怡生日前夕，有兩部戲劇同時遞出橄欖枝，希望由她擔綱主要角色。她坦承：「那一刻，我激動到想大叫『終於要回歸演員了』！」這對於將演員夢鎖進衣櫃多年的她來說，無疑是最完美的生日大禮。

▲鍾欣怡生日迎來兩項大禮。（圖／取自鍾欣怡臉書）

然而，這份夢幻禮物卻撞上了另一個「更大的驚喜」。鍾欣怡透露，孩子在今年三月正式被美國知名音樂名校錄取暑期班。這份錄取通知背後，是孩子長年累月的苦練，以及在面試過程中展現的驚人天賦。這場改變孩子一生的關鍵入學計畫，時間點卻又正好與戲劇拍攝期完全衝突。

面對「回歸戲劇」與「守護孩子夢想」的母親終極二選一，鍾欣怡展現了身為成熟女性的果敢。她感性地表示：「身為女人，生活確實會給我們很多曲折、很多『不得不』的選擇。雖然在戲劇這條路上我的腳步慢了，但我還是會一步一步前進。」

鍾欣怡認為，雖然這份生日禮物看起來「亂七八糟」且充滿拉扯，但她依然慶幸自己對戲劇的熱愛有被看見，並且在既有直播與電商還是大有斬獲。雖然有些微的遺憾，但可以看到孩子的天賦被肯定，也是另一種將44歲活成自己最喜歡、最有底氣的樣子。