史丹利買大谷翔平卡「不到一月漲千元」：難怪當台積電買

記者張筱涵／綜合報導

藝人史丹利近日在社群分享收藏趣事，透露自己在eBay購入一張日籍球星大谷翔平的球員卡，雖然並非高價或稀有款，卻因為喜歡卡片設計與大谷的笑容而入手，貼文一出也引發網友熱議球員卡市場的收藏與投資價值。

▲史丹利買了一張大谷翔平球員卡。（圖／翻攝自FACEBOOK／熱血史丹利大叔應援團）



純粹喜歡入手 史丹利：不是投資，是享受

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史丹利19日發文表示，自己「手癢」買了一張大谷翔平球員卡，坦言該卡並沒有簽名、發行量也達3999張，並非高收藏價值商品。他直言，入手原因很單純，「只是因為喜歡那個插圖，還有大谷那憨憨的笑容」。

他也提到，近來球員卡市場熱度升高，但對他而言並非投資工具，「我只是想享受拆卡的刺激與樂趣」，遇到喜歡的卡片，即使價格不高，只要有餘力就會收藏，與現今不少人以「開卡拚翻倍」的風氣形成對比。

入手不到一個月 價格已上漲

不過史丹利也觀察到，大谷翔平的市場熱度確實驚人。他透露，該張卡購入不到一個月，eBay行情已上漲約30美元（約新台幣近千元），笑說「難怪現在很多人把大谷球卡當台積電在買」。

網友分享漲幅驚人 釣出本人回應

貼文曝光後，不少網友分享自身經驗，有人表示「前年花1萬元買的大谷日職新人卡，現在已漲到7萬元」，讓史丹利也驚呼「還真的是投資好標的」。

也有網友指出大谷球卡價格已在高點，史丹利則回應「我每天在看，發現大谷真的只有最高，沒有更高」，顯示市場持續看漲。

至於為何沒有選擇評分更高的「PSA 10」卡片，他則坦言自己並未特別追求滿分評級，「有就好」，加上當時市場上也未見釋出。

收藏價值回歸初心 網友：開心最重要

其他網友則留言表示，「喜愛與收藏，本來就不是價格問題」、「開心就好」，也有人笑稱卡片中的大谷看起來特別清秀。