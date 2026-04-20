劉在錫救我一命！韓男夢見大神救援　醒來買刮刮樂竟抱走千萬頭獎

記者張筱涵／綜合報導

南韓再傳「夢中中獎」的幸運故事！一名民眾近日分享，自己夢見國民主持人劉在錫出手相救，醒來後隨即購買彩券，沒想到竟真的中得頭獎，抱回約新台幣千萬元獎金，引發熱議。

▲劉在錫。（圖／翻攝自公司IG）



綜合韓媒報導，南韓彩券發行單位「同行樂透」19日公布，一名刮刮樂「Spitto1000」第104期頭獎得主A先生（化名），幸運中得5億韓元（約新台幣1200萬元）。他受訪時透露，自己在中獎前曾做了一個相當清晰的夢，夢中他被髒水沖走，危急之際由劉在錫現身將他救起。

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夢見劉在錫出手相救 醒來立刻買彩券中頭獎

A先生表示，當時夢境非常真實，醒來後心情特別好，直覺「會有好事發生」，於是立刻購買Spitto與樂透彩券，回家刮開後竟出現頭獎字樣，讓他當場難以置信。他形容當下「分不清是夢還是現實」，第一時間便打電話通知媳婦。

他也提到，媳婦起初半信半疑，直到透過QR Code確認中獎後，才真正相信並向他道賀。A先生坦言，近期家中經濟狀況不佳，這筆獎金讓他如釋重負，「感覺像是老天幫忙」，未來將用於償還貸款與搬家等用途。

「劉在錫夢」再添一例 過去也曾帶來好運

事實上，這已不是首次出現「夢見劉在錫後中獎」的案例。早在2023年7月，就曾有另一名Spitto1000頭獎得主透露，是孩子夢見劉在錫後帶來好運，當時他還特地為孩子購買平板與筆電作為獎勵。