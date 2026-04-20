蕾菈開每月8萬預算租不到房！　條件精準「踩中房東2地雷」：難度高

記者田暐瑋／綜合報導

網紅蕾菈（Lyla）近期正為尋覓新住所，開出每月高達8萬元的優渥預算，卻在翻遍各大租屋網站後，依然找不到符合條件的理想房源，在社群平台緊急求救，吸引大批網友留言替她找解決辦法。

蕾菈願付8萬月租租房 開出4大條件



蕾菈近日在Threads發文，透露正在尋找新住處，每月預算可以高達8萬元，列出的租屋條件中，地點希望集中在台北市大安、中山或松山等精華區，不希望過於偏離市中心；在格局方面，首選為3房2衛的電梯大樓，並強調必須有管理員及垃圾代收服務；由於她與女兒、寵物貓共同生活，房源必須具備「可入戶籍」與「可養寵物」兩大核心條件，且因個人雜物極多，特別備註希望有大型儲物空間。

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▲蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈租房條件「踩中房東2大地雷」 口袋夠深也難如願

蕾菈無奈表示，即便願意退而求其次接受「2大房」的格局，但在市場上依然四處碰壁，只能上網求援。不少專業網友熱心分析，指出符合蕾菈要求的精華區物件，房屋市價多半已突破5000萬元，對於月租8萬元的投報率，往往缺乏出租誘因，且這類高端房產的房東通常資產豐厚，「入戶籍」的要求可能涉及稅務問題，足以先排除市場上85%的物件；若再加上「養寵物」的限制，選擇性會再縮減10%。

蕾菈的需求剛好踩在高端市場中最挑剔的紅線上，導致即便口袋夠深也難以如願，有網友建議蕾菈既然月租預算如此高，不如直接在台北置產，還能解決入籍與養寵物的煩惱，不必再看房東臉色，對此，蕾菈直白回應：「有沒有可能我缺的是頭期款？」

▲蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）