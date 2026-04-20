唐綺陽運勢／雙子感情從友情昇華！天蠍「主動才有機會」金牛魅力up

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報4/20-4/26】

星象影響：太陽進金牛、金星與天王星進雙子

本週太陽進金牛，從衝動行事的能量轉為重視務實、實踐生活等層面。金星與天王星相繼進雙子，雙子座人氣躍升成熱門焦點，金牛座與天秤座有轉型機運，眾人面臨生命中的質變，有機會做出不同於以往的選擇。

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

牡羊：責任壓力大需注意健康，感情有疏離感宜多互動

天秤：工作繁雜燒腦需釐清，感情避免在忙亂時溝通

魔羯：事業穩定但有溝通問題，感情需放軟多傾聽對方

雙魚：留意健康與情緒的波動，感情暗流變化需觀察

雙子：工作受人際關係牽動，感情從友情昇華伴隨煩惱

獅子：計畫卡關可靜待轉機，感情莫執著於過去的關係

天蠍：應更勇於嘗試新事物，感情主動表達才有機會

射手：態度柔軟更利事情發展，感情吸引年輕崇拜型

金牛：運勢能量強有求必應，感情魅力提升受歡迎

巨蟹：資源充足有利事情推進，感情優點能力皆被看見

處女：工作表現突出受重任，感情展現主見會更加分

水瓶：接觸年輕能量被帶動活力，感情機會在職場展現