香港金像獎／相隔29年再拿新人獎！　舒淇奪新導演大笑吐心聲：是我太老了

記者蕭采薇／綜合報導

第44屆香港電影金像獎於19日盛大開獎，影后舒淇交出首度自編自導的劇情長片《女孩》，成功殺出重圍，勇奪本屆「新晉導演」殊榮！當她從名導陳可辛手中接下這座極具意義的獎座時，忍不住在台上發出爽朗的大笑聲。面對自己擊敗了眾多新銳創作者，她展現了一貫的幽默與謙虛，笑稱：「不是他們不優秀，是我太老了。」

▲舒淇以《女孩》拿下2026年香港金像獎新晉導演獎。（圖／翻攝自香港金像獎官方臉書）

相隔29年再拿「新人獎」！舒淇幽默自嘲：是我太老了

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回顧自己豐富的演藝歷程，舒淇在台上感性又逗趣地發表致詞：「我29年前在這裡獲得最佳新演員以及最佳女配角，這次獲得新晉導演，我有三十幾年的演藝經驗，這次獲獎是因為我太老了！我要感謝我的團隊，感謝香港，感謝朋友，謝謝大家！」

直視童年陰暗面！剝洋蔥式創作「將恐懼化為力量」

推出首部執導長片《女孩》，對這位傳奇女星來說，絕對是演藝生涯中極為關鍵的里程碑。這部作品宛如一趟赤裸面對自我、深掘內心世界的創作旅途。她曾透露，在拍攝的這段期間內，彷彿像剝洋蔥般，將自己一層又一層地狠狠剖開，勇敢直視童年記憶裡最深層的陰影。

面對過往的創傷，舒淇選擇用影像來治癒與反擊，誠如她對這部心血之作的深刻註解：「那些恐懼、被忽視的感受，其實一直都在，我選擇用電影把它們轉化成力量。」