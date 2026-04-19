J.Sheon首登電音舞台開唱！　險被火花燒背超驚魂

▲J.Sheon生涯首度站上電音派對舞台。（圖／臺東縣政府民政處提供）



記者翁子涵／台北報導

《2026 MONSTER E-TIYALAND》臺東電音派對於昨（18日）在臺東森林公園盛大登場，這也是J.Sheon生涯首度站上電音派對舞台，睽違3年再訪臺東，他一開口就熱血喊話：「大家一起來跟我HIGH翻台東吧！」瞬間引爆全場尖叫，但下一秒卻自爆其實沒有參加過電音派對，笑說平常都宅在家打電動，反差萌發言讓全場笑倒。

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▲▼J.Sheon演出燃炸全場。（圖／臺東縣政府民政處提供）



談到臺東現場，J.Sheon直呼：「熱情得很誇張！！自己是有被台下的能量嚇到，而且電音派對的Bass低頻在喇叭上很大管，地板一直震，我一度以為在夜店。」他也分享互動驚魂記：「坐著唱〈別問很可怕〉的時候，突然感覺背後有東西在灑，我以為是下雨了，原來是噴火花，還好是虛驚一場。」他賣力表演還親民走下台與粉絲互動。

晚間高潮由J.Sheon帶電登場，一連演唱〈比較浪漫＋欸你誰〉、〈早上papapa〉、〈You’ll never know〉、〈別問很可怕〉等代表作，〈早上papapa〉在電音重編下節奏全面升級，觀眾隨拍狂跳；〈You’ll never know〉燈光轉柔，手機燈海瞬間點亮草地，最終以〈別問很可怕〉收尾，重低音轟炸成為整晚最炸高光時刻。



隨後由韓國「電音和尚」日進大師接棒，再由SICK INDIVIDUALS壓軸引爆，結合雷射、燈光與音牆震撼，將臺東森林公園瞬間變身國際電音聖地，最終煙火秀隨節拍綻放，點亮整片夜空，為長達8小時的狂歡畫下最震撼句點。

