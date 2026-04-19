追星界天花板！小賈斯汀科切拉甜抱「最大鐵粉」　怪奇比莉嗨到腿軟癱笑

記者蕭采薇／綜合報導

2026美國科切拉音樂節（Coachella）第二週持續嗨炸！流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）再度擔任主舞台壓軸，不僅帶來滿滿的「回憶殺」金曲，更在台上大秀超狂人脈。

▲小賈斯汀科切拉音樂節第二週演出，依然引起話題。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

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其中最讓全場暴動的，莫過於他直接將自己的「多年頭號鐵粉」怪奇比莉（Billie Eilish）請上台並送上大擁抱，超甜互動閃瞎全場十萬名觀眾！

追星界最高天花板！怪奇比莉遭偶像甜抱嗨到腿軟

小賈斯汀在演唱會中段特別安排了「YouTube懷舊時光」，在大銀幕播放自己當年青澀的影片並跟著合唱。當他準備演唱2009年經典神曲《One Less Lonely Girl》時，無預警將怪奇比莉拉上舞台，一見面就給了她一個大大的擁抱！

▲小賈斯汀無預警將怪奇比莉拉上舞台，一見面就給了她一個大大的擁抱。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

這突如其來的驚喜讓毫無防備的怪奇比莉瞬間羞到腿軟、直接癱笑倒在台上。隨後小賈斯汀牽著她到高腳椅上坐下，對著她深情獻唱，兩人更在台上開心笑成一團。

▲突如其來的驚喜，讓「多年鐵粉」的怪奇比莉瞬間羞到腿軟。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

事實上，怪奇比莉從不避諱自己是小賈斯汀的超級狂粉，兩人曾在2019年的科切拉音樂節首度相見歡，隨後更驚喜合作了《Bad Guy》混音版。如今比莉能被偶像親自在數萬人面前點名獻唱，讓大批網友羨慕直呼：「真的是史上最成功的粉絲！」

▲小賈斯汀科切拉音樂節第二週演出，和過去的自己合唱。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

嘉賓陣容再升級！SZA羞喊：緊張到不知怎麼下台

除了怪奇比莉，小賈斯汀第二週的演出嘉賓陣容誠意滿滿！他請來了R&B天后SZA驚喜登台，合唱爆紅單曲《Snooze》的不插電版本。小賈在台上大方對SZA甜喊「我超級愛妳」，讓SZA害羞笑稱自己「緊張到不知道怎麼下台」，最後由小賈斯汀霸氣牽著她引導離場。此外，大肖恩（Big Sean）、Sexyy Red等重量級歌手也輪番上陣助陣，將氣氛炒到最高點。

▲小賈斯汀請來R&B天后SZA驚喜登台。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

官網悄悄更新藏玄機！網瘋猜：準備巡演了？

這場誠意十足的壓軸大秀，小賈斯汀以《Swag》專輯系列為主軸，帶領歌迷穿越時光隧道。不過就在他完美結束兩週的科切拉演出後，眼尖粉絲發現小賈斯汀的官方網站悄悄更新了動態，上面寫著「最新的演唱會日期將會以郵件發送給訂閱者」，此舉立刻引發全球歌迷瘋狂揣測，他是否正準備啟動全新的世界巡迴演唱會，讓死忠粉絲期待度破表。

▲小賈斯汀走下舞台，立刻被熱情粉絲環抱。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）