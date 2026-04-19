夢回《錦衣之下》今夏！譚松韻再鑽狗洞　35歲「只用嬰兒油保養」

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇43頻道將播出由譚松韻、鄭業成主演的《蜀錦人家》，譚松韻在劇中飾演染絲女，在溪邊浣絲甚是愜意，為了此劇，她還特別去了解染絲專業，坦承非常嚮往這種田園生活。劇中她從大家閨女跌入人生低谷，為了償還家中欠債，想出許多商業模式，也讓譚松韻說，一看到劇本，喜歡劇中女主角的性格，立刻決定接。

▲《蜀錦人家》由譚松韻、鄭業成主演。（圖／緯來戲劇台提供）



譚松韻在《蜀錦人家》中飾演染絲女，戲裡的她原本是蜀錦王的女兒，父親染出最佳紅色，卻因被陷害當場斃命，讓她從此害怕紅色；卻又迫於生活所逼，必須染絲養家，染坊各方利益爭奪，她在鄭業成飾演的「楊錦官」的幫助下，一步步染出新色，成為染絲達人卻又陷於另一場爭奪戰中。

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▲《蜀錦人家》由譚松韻、鄭業成主演。（圖／緯來戲劇台提供）

每次拍新戲，譚松韻都會特別去學一下劇中的專業，這次她也特別去了解染絲專業，但因為技術太難，她很難學得會。劇中，在風景優美的甲茶瀑布染絲時，她是大夥們的大姊頭，還帶著大家對抗強權，她笑說「這種歸隱山林的日子也很不錯！」

▲《蜀錦人家》由譚松韻、鄭業成主演。（圖／緯來戲劇台提供）



《蜀錦人家》中有一些橋段與譚松韻在《錦衣之下》有些類似，她說戲裡，她家有一個狗洞，一看就說那是《錦衣之下》今夏的狗洞，笑言「怎麼大家都要我鑽狗洞呢！」

▲《蜀錦人家》由譚松韻、鄭業成主演。（圖／緯來戲劇台提供）

對此，譚松韻透露本劇其實還是有些不一樣的地方「不同的男主角有不同的氛圍」，她解釋劇中的季英英是四川妹子，自帶辣味，個性耿直，雖然劇中貪財，但那也是為了幫家中還債，才會想出許多賺錢的方法。



仍是娃娃臉的譚松韻也談到自己保養的方法，透露以前同劇演員到房間找她，發現她化妝台上只有一罐嬰兒油，還很驚訝她竟然沒有瓶瓶罐罐；但隨著年紀漸長，她的工具也變多，又是敷面膜、水、乳、防曬，現在整個化妝台上也是一堆保養品了。《蜀錦人家》4月20晚間11點起，週一至五晚間10至12點在緯來戲劇43頻道播出。