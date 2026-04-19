ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

遭爆在家猝死！羅志祥首露面揭真兇
睽違10年恐再現「超級聖嬰」
狄鶯直播喝茫露腳底板！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

專訪／BL港星爸媽接連過世「跟親姊相依為命10年」來台發展陷低潮

記者黃庠棻／專訪

香港男星曾向鎮曾演過《最佳利益2－決戰利益》、《最佳利益3－最終利益》、《整形過後》等台劇，在BL影集《某某》中也有亮眼表現，他從大學時期就來到台灣發展，近期演出的港劇《絕命法官》在台灣開播，他也接受了《ETtoday星光雲》的訪問，分享了拍攝的趣事。

▲曾向鎮在《絕命法官》與張家輝、鮑起靜有許多對手戲。（圖／TVBS提供）

▲曾向鎮在《絕命法官》與張家輝、鮑起靜有許多對手戲。（圖／TVBS提供）

曾向鎮其實在國中時期就發現自己的天份，開始了演戲的生涯，高中時期參加了一個香港很大型的劇場活動，順利獲得好成績，申請了台灣的台北藝術大學戲劇學系，還拿到全額獎學金，還包含了生活費，坦言自己當時壓力比較小，過得還算輕鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼絕命法官專訪 -曾向鎮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾向鎮獲得獎學金來台念大學。（圖／記者黃克翔攝）

大學畢業之後，曾向鎮少了獎學金等於少了經濟來源，直呼「畢業後就感受到辛苦，覺得出社會後沒那麼順利」，由於他來自香港，有簽證的問題，不能隨隨便打工，只能努力尋找演戲機會，坦言自己曾有一段很長的空窗期，有長達一年時間都沒有工作，但因為這些辛苦的過程讓他學習到很多東西。

▲▼絕命法官專訪 -曾向鎮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾向鎮獲得獎學金來台念大學。（圖／記者黃克翔攝）

談到家庭生活，曾向鎮透露爸爸很早就過世，媽媽也在2017年離世，與大他2歲的姊姊已經相依為命約10年，在他經濟狀況不穩定的時候，姊姊都會問他「錢夠不夠用」，大方出錢資助他的生活，儘管如此姊姊相當支持他的演藝夢，希望他能夠做自己喜歡的事情過生活。

▲▼絕命法官專訪 -曾向鎮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾向鎮談及姊姊，變得相當感性。（圖／記者黃克翔攝）

講到姊姊，曾向鎮變得相當感性，坦言自己現在的目標就是「努力賺錢」，希望可以儘早回報姊姊，因為對方總是說「希望你工作穩定，我再結婚」，所以姊姊目前仍是單身，他直言「希望可以趕快讓姊姊去找她的幸福。」

▲▼絕命法官專訪 -曾向鎮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾向鎮談及姊姊，變得相當感性。（圖／記者黃克翔攝）

由於演藝工作不穩定，曾向鎮曾有一度想要放棄演戲，想去加拿大、紐西蘭或是西班牙語系的國家打工度假，他也有個夢想，就是趕快賺錢、拍戲，未來希望到西班牙生活。被問到為何選擇西班牙，他透露自己有在學探戈，加上當地物價不高、生活氣氛愜意，所以希望到當地旅居。

▲▼絕命法官專訪 - 曾向鎮。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾向鎮曾一度想放棄當演員。（圖／記者黃克翔攝）

曾有長達一年沒戲拍的空窗期，曾向鎮私底下的興趣相當特別，他熱愛「划龍舟」，在隊內擔任槳手的角色，透露自己在台灣划龍舟每一年都會比賽，2月才剛在高雄參加完一場賽事，雖然沒有獲獎，但他驕傲地說道「但我們成績不錯」。

▲▼絕命法官專訪 - 曾向鎮。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾向鎮曾一度想放棄當演員。（圖／記者黃克翔攝）

在港劇《絕命法官》中，曾向鎮飾演張家輝的兒子，劇中百分之90都要跟影帝對戲，他直言「每天壓力都很大，當時瘦了非常多」，加上角色需求還被導演要求「睡少一點」，因此到了拍攝後期他的眼神都變得相當空洞，回憶當時他透露「瘦了大概有3、4公斤。」

▲曾向鎮在《絕命法官》與張家輝、鮑起靜有許多對手戲。（圖／TVBS提供）

▲曾向鎮在《絕命法官》與張家輝、鮑起靜有許多對手戲。（圖／TVBS提供）

除了張家輝之外，曾向鎮在《絕命法官》裡也跟香港資深女星鮑起靜有許多對手戲，兩人在片中是嬤孫關係，私底下相處也很像奶奶與愛孫，他笑說「鮑姐飯店住旁邊，會一直揪我吃飯，她會點很多叫我一起吃，真的把我當孫子在疼」，兩人在拍完戲之後，還是會以嬤孫相稱，互動相當可愛。

▲曾向鎮在《絕命法官》與張家輝、鮑起靜有許多對手戲。（圖／TVBS提供）

▲曾向鎮在《絕命法官》與張家輝、鮑起靜有許多對手戲。（圖／TVBS提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

福原愛生了！　「產後首露面」耳下激短髮近照曝光

福原愛生了！　「產後首露面」耳下激短髮近照曝光

18小時前

狄鶯直播喝茫露腳底板！　首度爆氣回擊「孫安佐喝母奶」：你白痴啊

狄鶯直播喝茫露腳底板！　首度爆氣回擊「孫安佐喝母奶」：你白痴啊

6小時前

AKMU秀賢爆瘦30公斤！「臉型全變樣」：不想再經歷第二次

AKMU秀賢爆瘦30公斤！「臉型全變樣」：不想再經歷第二次

4小時前

幫Jisoo求情！大嫂親吐背後原因　崩潰：現在結束我算什麼

幫Jisoo求情！大嫂親吐背後原因　崩潰：現在結束我算什麼

5小時前

黃偉晉拉炮誤炸楊銘威臉！「危險畫面全播出」親上火線道歉還原始末

黃偉晉拉炮誤炸楊銘威臉！「危險畫面全播出」親上火線道歉還原始末

7小時前

3年前宣布同婚！日男星拋震撼彈退出演藝圈：我找到了歸宿

3年前宣布同婚！日男星拋震撼彈退出演藝圈：我找到了歸宿

4小時前

遭爆在家猝死！　羅志祥首露面揭「幕後真兇」親吐身體現況　

遭爆在家猝死！　羅志祥首露面揭「幕後真兇」親吐身體現況　

2小時前

劉宇寧開唱病到唱不下去！緊掐衣角臉發白忍痛　被3工作人員緊急帶離

劉宇寧開唱病到唱不下去！緊掐衣角臉發白忍痛　被3工作人員緊急帶離

6小時前

徐至琦消失12年「露面挨酸變巫婆」　釣出本尊吐暴瘦真相

徐至琦消失12年「露面挨酸變巫婆」　釣出本尊吐暴瘦真相

18小時前

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

4/18 12:26

超狂！紐約時代廣場驚見台灣辦桌「服務生竟是藍正龍」　賈永婕愛女也來了

超狂！紐約時代廣場驚見台灣辦桌「服務生竟是藍正龍」　賈永婕愛女也來了

5小時前

李多慧親揭真相！粉絲誤認助理幫送簽名　女神自爆「是我媽啦」

李多慧親揭真相！粉絲誤認助理幫送簽名　女神自爆「是我媽啦」

7小時前

熱門影音

Madonna+Sabrina Carpenter　Coachella上起占星課(?)

Madonna+Sabrina Carpenter　Coachella上起占星課(?)
徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD

徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD
曲家瑞夢到大S嘆：來不及道別　小S聽完淚崩「之前很怕情緒來」

曲家瑞夢到大S嘆：來不及道別　小S聽完淚崩「之前很怕情緒來」
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
林萱瑜

林萱瑜
「浪姐7」挨轟沒人性！　謝娜揭錄影時「廁所門被上鎖」

「浪姐7」挨轟沒人性！　謝娜揭錄影時「廁所門被上鎖」
許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」
AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事

AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事
瘦子當女兒傻瓜被塗指甲油　曝Elsa退流行改迷獵魔女團

瘦子當女兒傻瓜被塗指甲油　曝Elsa退流行改迷獵魔女團
梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵
吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目

吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目
蕭薔唱跳〈彩虹的微笑〉　評審讚她「內心很強大」

蕭薔唱跳〈彩虹的微笑〉　評審讚她「內心很強大」
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

看更多

【爸爸心要碎了吧XD】問女兒「有想爸爸嗎？」她奶音回：沒有～

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

追星界天花板！小賈斯汀科切拉甜抱「最大鐵粉」　怪奇比莉嗨到腿軟癱笑

14分鐘前0

專訪／BL港星爸媽接連過世「跟親姊相依為命10年」來台發展陷低潮

27分鐘前0

AV小澤菜穗引退17年復出！40歲後突感寂寞　女兒一句話逼哭她

57分鐘前15

富邦奶昔被造謠「每天以淚洗面」　一閉眼就恐慌：真的快崩潰

1小時前34

獨家／前政治記者轉戰SWAG！　遭爆料被逼道歉「淚揭離開新聞圈內幕」

1小時前23

才唱完大巨蛋！i-dle 9場巡演突喊卡　粉絲怒：把我們當盤子？

1小時前0

井柏然戴眼鏡禁慾回歸！化身心理學教授　「先婚後愛」自認非奶狗

2小時前0

《入青雲》女星剛走紅就翻車！爆私聯粉絲約會　惹火600人集體脫粉

2小時前20

文彬逝世3週年！　文秀雅發文「哥哥好久不見」告白惹鼻酸

2小時前3

Jisoo捲親哥醜聞爭議！過往直播被挖：解決好再聯絡我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光
    18小時前5641
  2. 狄鶯直播喝茫露腳底板！首度回擊「孫安佐喝母奶」
    6小時前222
  3. AKMU秀賢爆瘦30公斤　臉型全變樣
    4小時前101
  4. Jisoo捲親哥醜聞！大嫂幫求情吐原因
    5小時前109
  5. 黃偉晉拉炮誤炸楊銘威臉！
    7小時前16
  6. 日男星拋震撼彈退出演藝圈：我找到了歸宿
    4小時前122
  7. 遭爆在家猝死！　羅志祥首露面揭「幕後真兇」親吐身體現況　
    2小時前1
  8. 劉宇寧開唱病到一度唱不下去！緊掐衣角臉發白忍痛
    6小時前267
  9. 徐至琦消失12年「露面挨酸變巫婆」
    18小時前189
  10. Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來
    4/18 12:268031
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合