專訪／BL港星爸媽接連過世「跟親姊相依為命10年」來台發展陷低潮

記者黃庠棻／專訪

香港男星曾向鎮曾演過《最佳利益2－決戰利益》、《最佳利益3－最終利益》、《整形過後》等台劇，在BL影集《某某》中也有亮眼表現，他從大學時期就來到台灣發展，近期演出的港劇《絕命法官》在台灣開播，他也接受了《ETtoday星光雲》的訪問，分享了拍攝的趣事。

▲曾向鎮在《絕命法官》與張家輝、鮑起靜有許多對手戲。（圖／TVBS提供）

曾向鎮其實在國中時期就發現自己的天份，開始了演戲的生涯，高中時期參加了一個香港很大型的劇場活動，順利獲得好成績，申請了台灣的台北藝術大學戲劇學系，還拿到全額獎學金，還包含了生活費，坦言自己當時壓力比較小，過得還算輕鬆。

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▲曾向鎮獲得獎學金來台念大學。（圖／記者黃克翔攝）

大學畢業之後，曾向鎮少了獎學金等於少了經濟來源，直呼「畢業後就感受到辛苦，覺得出社會後沒那麼順利」，由於他來自香港，有簽證的問題，不能隨隨便打工，只能努力尋找演戲機會，坦言自己曾有一段很長的空窗期，有長達一年時間都沒有工作，但因為這些辛苦的過程讓他學習到很多東西。

▲曾向鎮獲得獎學金來台念大學。（圖／記者黃克翔攝）

談到家庭生活，曾向鎮透露爸爸很早就過世，媽媽也在2017年離世，與大他2歲的姊姊已經相依為命約10年，在他經濟狀況不穩定的時候，姊姊都會問他「錢夠不夠用」，大方出錢資助他的生活，儘管如此姊姊相當支持他的演藝夢，希望他能夠做自己喜歡的事情過生活。

▲曾向鎮談及姊姊，變得相當感性。（圖／記者黃克翔攝）

講到姊姊，曾向鎮變得相當感性，坦言自己現在的目標就是「努力賺錢」，希望可以儘早回報姊姊，因為對方總是說「希望你工作穩定，我再結婚」，所以姊姊目前仍是單身，他直言「希望可以趕快讓姊姊去找她的幸福。」

▲曾向鎮談及姊姊，變得相當感性。（圖／記者黃克翔攝）

由於演藝工作不穩定，曾向鎮曾有一度想要放棄演戲，想去加拿大、紐西蘭或是西班牙語系的國家打工度假，他也有個夢想，就是趕快賺錢、拍戲，未來希望到西班牙生活。被問到為何選擇西班牙，他透露自己有在學探戈，加上當地物價不高、生活氣氛愜意，所以希望到當地旅居。

▲曾向鎮曾一度想放棄當演員。（圖／記者黃克翔攝）



曾有長達一年沒戲拍的空窗期，曾向鎮私底下的興趣相當特別，他熱愛「划龍舟」，在隊內擔任槳手的角色，透露自己在台灣划龍舟每一年都會比賽，2月才剛在高雄參加完一場賽事，雖然沒有獲獎，但他驕傲地說道「但我們成績不錯」。

▲曾向鎮曾一度想放棄當演員。（圖／記者黃克翔攝）

在港劇《絕命法官》中，曾向鎮飾演張家輝的兒子，劇中百分之90都要跟影帝對戲，他直言「每天壓力都很大，當時瘦了非常多」，加上角色需求還被導演要求「睡少一點」，因此到了拍攝後期他的眼神都變得相當空洞，回憶當時他透露「瘦了大概有3、4公斤。」

▲曾向鎮在《絕命法官》與張家輝、鮑起靜有許多對手戲。（圖／TVBS提供）

除了張家輝之外，曾向鎮在《絕命法官》裡也跟香港資深女星鮑起靜有許多對手戲，兩人在片中是嬤孫關係，私底下相處也很像奶奶與愛孫，他笑說「鮑姐飯店住旁邊，會一直揪我吃飯，她會點很多叫我一起吃，真的把我當孫子在疼」，兩人在拍完戲之後，還是會以嬤孫相稱，互動相當可愛。

▲曾向鎮在《絕命法官》與張家輝、鮑起靜有許多對手戲。（圖／TVBS提供）