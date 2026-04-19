《入青雲》女星剛走紅就翻車！爆私聯粉絲約會　惹火600人集體脫粉

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星鶴男在《入青雲》中飾演俏皮可愛的天璣公主爆紅，近日卻驚爆私聯男粉絲，一起相約出遊被目擊，引發輿論批評，也有新進的粉絲不滿她對待老粉較為親切，出現不滿聲浪，對此，她將主演的新劇也在此時爆出男主角辭演，陷入出道以來最大危機。

事件起因於2026年1月的一則vlog影片，鶴男在未公開的行程中與大粉（粉絲群中追蹤數較多、名氣較響亮的粉絲）同遊迪士尼，工作室稱是兩人偶遇，但有部分粉絲透過行程對比，大粉被挖出淩晨6點就從上海出發，卻聲稱是臨時赴約，加上出現同款服裝及手機殼等細節，質疑是兩人私聯相約出遊，還同時拍攝代言影片，卻對外謊稱只是巧合，讓其他粉絲不滿遭欺騙。

▲鶴男遭轟對粉絲差別對待。（圖／翻攝自鶴男微博）

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多名新粉絲更控訴在探班時遭冷落，對比鶴男與少數老粉之間親密互動、私下收禮甚至共同放煙花的行為，這種明顯的「區別對待」引爆大規模脫粉潮，2025年底原後援會解散後，新團隊被指由與藝人私交過密的「老粉」接管，且設立極高的入群門檻，種種排外行為被外界解讀為藝人縱容親信干預營運，導致多達600名資深老粉憤而離去。

▲鶴男遭轟對粉絲差別對待。（圖／翻攝自鶴男微博）



這場人設風暴逐漸擴大，鶴男原定主演S+級陸劇《攻玉》（意即高預算、頂級流量演員、大IP改編及高品質製作的戲劇），男主角則被傳是侯明昊，但在私聯風波爆發後，爆出侯明昊已辭演，網傳曾舜晞可能接替男主位子，對此，《攻玉》官方也出面表示：「感謝大家對《攻玉》的喜愛和關注，請大家保持理性，以官方認證賬號發布信息為準，感謝支持。 ​」