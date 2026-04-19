文彬逝世3週年！　文秀雅發文「哥哥好久不見」告白惹鼻酸

▲文秀雅和文彬感情要好。（圖／翻攝自Instagram／a_us_noom）



記者張筱涵／綜合報導

韓團ASTRO成員文彬於2023年4月19日離世，得年25歲。時隔多年，妹妹、女團Billlie成員文秀雅在今（19）日透過社群發文，低調表達對哥哥的思念，內容曝光後也讓粉絲相當鼻酸。

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▲文秀雅悼念文彬。（圖／翻攝自Instagram／a_us_noom）



文秀雅發文喊「哥哥好久不見」 以音樂傳遞思念

文秀雅以「哥哥，好久不見」作為開頭，透露自己在準備新作品時，特別挑選了一首與哥哥共同回憶相關的歌曲。她寫道，這首歌不僅是文彬生前喜歡的作品，歌詞也讓她深有共鳴，「就像是我最想對你說的話，希望我的真心可以傳達給你。」

忙準備回歸首張專輯 坦言想著哥哥努力前進

文秀雅也分享近況，表示近期天氣轉暖，自己正忙於回歸準備，且將推出出道以來首張正規專輯。談到哥哥時，她忍不住流露依賴之情，坦言若對方還在，應該會給她許多建議與回饋，「我會想著你正在看著我，努力做好一切，等見面的時候要記得稱讚我喔。」

▲文秀雅說會想著哥哥繼續前行。（圖／翻攝自Instagram／a_us_noom）



真情告白惹鼻酸 「真的很想你，也很愛你」

貼文最後，文秀雅簡單卻深情地寫下：「真的很想你，也很愛你」，字字句句流露對哥哥的思念與牽掛。文秀雅的發文曝光後，不少粉絲也在留言區表達安慰與支持，紛紛留言替她打氣，同時懷念文彬，氣氛感人。

文彬離世滿3年 粉絲與演藝圈持續悼念

文彬於2023年4月19日離世，享年25歲，突如其來的噩耗震驚演藝圈。當時所屬經紀公司Fantagio表示，包含家屬、ASTRO成員及公司同仁都陷入極大悲痛之中，並對其離世表達深切哀悼。

事發後，公司也在社內設置追思空間，後續移至南漢山城國清寺，持續長達6個月供粉絲與親友悼念。消息曝光後，大批演藝圈好友接連發聲追思，妹妹文秀雅更一度暫停活動，專心調適身心狀態。

去年迎來逝世2週年時，ASTRO、VIVIZ、MONSTA X成員玟赫和基現和I.M、SEVENTEEN成員Hoshi和圓佑和玟奎和DK和勝寛、HELLO GLOOM、ROCKY、磪有情、金度延、SF9成員澯熙、Stray Kids隊長方燦、Billlie成員文秀雅，共同推出紀念單曲〈夢中的門（Moon）〉，以音樂寄託思念。

1998年出生的文彬，童年時期即以東方神起〈氣球〉MV中的「小東方神起」嶄露頭角，之後也曾在《花樣男子》中飾演金汎童年角色，逐漸累積知名度。2016年以ASTRO正式出道，憑藉〈All Night〉、〈Blue Flame〉等作品走紅，並以燦爛笑容與強勁舞台魅力深受粉絲喜愛，亦透過小分隊「文彬&產賀」展現多元音樂實力。