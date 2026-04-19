Jisoo捲親哥醜聞爭議！過往直播被挖：解決好再聯絡我

記者林汝珊／綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，近日爆出涉嫌對女直播主性侵未遂，引起軒然大波。之後一位疑似金政勳妻子A女發出長文指控對方為是家暴慣犯，不過強調Jisoo等人並不知情，事件持續延燒中。

▲BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳爆醜聞。（圖／翻攝自IG）

一名疑似Jisoo大嫂的A女發文並附上受傷照，指控金政勳婚後出現暴力行為，包括言語羞辱與精神控制等情況。消息一出後，Jisoo及擁有55萬粉絲的網紅姊姊金智尹也備受波及，對此A女替Jisoo緩頰，表示Jisoo本人對相關情況並不知情，「他的妹妹不知情，我一開始也不知道那是他妹妹，只是因為大家說長得很像，後來查詢資料才知道。」並呼籲外界不要將責任延伸到無關的人身上。

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▲Jisoo過去直播談到家人，表示自己的人生自己看著辦。（圖／翻攝自X）

有部分網友也翻出Jisoo過去的直播內容，談到與家人的相處方式，說道因為從小離家當練習生，所以和手足之間較少深入交流，以簡單關心為主，表示自己的人生要自己看著辦，還開玩笑表示：「那怎麼辦？應該要解決完再來聯絡我啊。」

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