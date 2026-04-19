虞書欣家醜再掀戰！富豪爸告高中生敗訴　慘被法院打臉「倒賠1900元」

記者田暐瑋／綜合報導

大陸頂流女星虞書欣極受歡迎，近年卻屢屢爆出負面新聞，家族企業也捲入逃稅風波，虞書欣爸爸虞丕傑先前控告一名高三未成年學生侵害名譽，19日法院作出正式判決，不只敗訴，還要倒貼案件受理費用，他也遭質疑選擇起訴未成年學生而非其他大咖博主，是刻意迴避家族資產問題。

虞書欣之父虞丕傑控告一名高三未成年學生名譽侵權，江蘇省徐州市銅山區法院於19日作出正式判決，法院裁定駁回原告虞丕傑的全部訴訟請求，並要求其自行承擔案件受理費用400元人民幣（約1900元台幣），此案起源於被告在網路上轉載涉及「15億國有資產」等爭議言論，虞父索賠包含精神損害賠償、經濟損失及維權成本在內共計17萬元人民幣（約80萬元台幣）。

▲虞書欣。（圖／中天娛樂台提供）



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然而，一審判決書明確指出，被告轉載內容屬於公共議題討論範疇，旨在行使公民監督權，並非惡意捏造事實或詆毀他人，因此判定不構成名譽侵權，考慮到被告為即將參加高考的未成年學生，法院認為強迫被告開放微博留言區的道歉行為，可能引發二次網暴，強調公眾人物及其家屬不應對合理的公共討論過度限制。

隨著敗訴消息傳開，輿論對於虞書欣父親「濫用訴權」壓制言論的批評聲浪不斷，外界質疑其刻意挑選未成年學生起訴，而非針對轉發量更大的博主，疑有轉移大眾對其家族資產來源注意力之嫌，更有網民譏諷「以法律為公關工具，結果倒貼400元」。

▲虞書欣。（圖／龍華電視提供）