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范曉萱拒上《浪姐》原因首曝光！　「2主因」被讚人間清醒

記者田暐瑋／綜合報導

《乘風2026》（浪姐7）近期播出引起熱烈討論，被抓包出現對嘴假唱之外，淘汰賽制也引發爭議，范曉萱也曾接到節目組邀請，但最後婉拒演出，她事後上節目時，也首度公開真正原因。

范曉萱過去多次被傳受邀出演真人秀《乘風破浪的姐姐》，但最後都證實是烏龍一場，被外界揣測是資源競爭及酬勞問題，但她先前上資深主持人魯豫節目，被問到箇中原因時，她坦言節目高強度的錄製節奏與自己的生活步調極其衝突，特別是錄影過程幾乎都要「早起」，讓她直呼：「第一個條件就不符合。」

▲▼ 范曉萱台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

▲范曉萱。（圖／台東縣政府提供）

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范曉萱進一步表示，長期將音樂創作視為核心，不願讓綜藝節目打亂個人節奏，形容自己僅是演藝圈中的「過客」，極度重視自由進出體系的自主權，對於獲取高關注度已無興趣。而魯豫也曾受邀上《浪姐》，拒絕理由也相當海派，：「妳一個唱歌的都不去，我一個不會唱歌的，我去幹嘛？」

魯豫強調，深耕深度訪談領域才是自己的核心使命，與其在不擅長的領域追求短期曝光，不如聚焦於高質量的內容產出，她多年來也不斷傳達「不懂流量，所以不焦慮」的價值觀，堅持不犧牲專業感來換取話題熱度。

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范曉萱

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