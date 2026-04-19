丁噹為《浪姐》險罹憂鬱症！　揭崩潰躲廁所「血淚內幕」

▲丁噹唱到欲罷不能。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹《夜遊 A Night Tour》夜未眠巡迴演唱會台北、高雄雙蛋三場演出完美落幕，在演出後的慶功宴上開心倒粉紅香檳慶祝，她興奮宣布將帶著《夜遊》巡迴將前往北京、上海、杭州、蘇州、新加坡、馬來西亞、加州、紐約橫跨二大洲8個城市，她表示很期待到每個城市見歌迷，也希望未來有機會帶來升級版的演唱會再返場，明年就是丁噹出道20週年，她說：「之前有去師兄五月天的演唱會，體育場很嗨！期待自己明年也能挑戰體育場！」

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▲▼丁噹開心出席慶功宴。（圖／相信音樂提供）





昨天高雄的歌迷熱情不已，丁噹忍不住一唱再唱，甚至走到觀眾席裡和歌迷互動，原訂3小時的演出，加碼成3.5小時，她透露平常9點半就睡了，跟蔡依林同一個養生路線的女歌手，但歌迷的炙熱的合唱與尖叫聲，給予她滿滿的能量到慶功宴上，還帶領全場高唱第一首歌〈夜遊〉。



回顧這19年丁噹感觸良多，她說：「我很慶幸經歷很多挑戰和考驗，才能分享更多東西。」當年錄製《乘風破浪的姐姐》第一季時，是她出道以來壓力最大的時候，因為節目幾乎24小時都有錄影機在拍攝，只有待在廁所時，才可有自己的時間，加上每天只睡四個小時，最後丁噹被評審評成「唱太好不適合成團」而慘遭淘汰。

她說：「其實我自己很希望能錄到節目最後，我是個不願意分享負能量給人，把情緒關起門來自己吸收，所以我一離開就爆哭了。」那段時間，原本很E的丁噹，壓力大到快要患憂鬱症，才在朋友引導下接觸心靈療癒課程。



演唱會上，嘉賓蕭景鴻對丁噹催婚又催生，丁噹笑說：「我自己是準備好了，我在很努力讓自己變更好。」雖然現在還沒遇到同頻率的人，接下來各城市的巡迴演出時，自己在各城市多停留旅行，認識更多人，有更多機會。

