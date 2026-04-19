K-POP四大社2025財報！　韓網瘋論HYBE「營收高獲利低」原因

記者張筱涵／綜合報導

韓媒《Woman Donga》雜誌近日整理K-POP四大娛樂公司SM娛樂、YG娛樂、JYP娛樂與HYBE的2025年財報表現，從營收與獲利變化切入分析產業現況。整體來看，四大社營收皆較前一年成長，但在營業利益與最終獲利表現上出現明顯分歧。

▲SM、YG、JYP、HYBE是K-POP四大經紀公司。（圖／翻攝自韓網）



HYBE營收破紀錄 營業利益卻大幅下滑

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四大社中，HYBE營收達2兆6499億韓元（約新台幣600多億元），年增17.5%，穩居龍頭。不過營業利益僅499億韓元（約新台幣11億元），較前一年大幅下滑72.9%，形成「營收高、獲利低」的強烈對比。

HYBE說明，主因為新藝人出道帶來的前期投資，以及事業結構重整所產生的一次性成本，加上認列約2000億韓元（約新台幣40多億元）資產減損，導致帳面獲利縮水。不過公司也預期，相關投資將在未來轉化為成長動能。

SM首破兆元創新高 JYP穩定成長、YG轉虧為盈

相較之下，SM娛樂2025年營收達1兆1749億韓元（約新台幣270億元），年增18.7%，創下公司成立以來首次突破兆元紀錄；營業利益1830億韓元（約新台幣40多億元），大幅成長109%，表現亮眼。

JYP娛樂則維持穩健步調，營收8219億韓元（約新台幣180多億元）、年增36.6%，營業利益1552億韓元（約新台幣35億元）、年增21%，展現穩定獲利能力。

YG娛樂則成功翻身，營收5454億韓元（約新台幣120多億元）、年增49.4%，營業利益713億韓元（約新台幣15億元），從前一年的虧損轉為獲利，成為另一亮點。

網友熱議財報差異 HYBE獲利表現引發質疑

相關數據在韓網曝光後，引發大量討論，焦點多集中在HYBE的財報表現。不少網友直言「營收明明壓倒性領先，卻看不懂錢用在哪裡」，也有人質疑「藝人明明活動很多，為何淨利卻偏低」。

還有網友表示，「HYBE每次營業利益看起來都偏弱」、「到底把錢投到哪裡」，甚至出現對公司資金流向的各種揣測。

也有理性聲音 分析投資與匯率影響

不過也有部分網友提出較理性觀點，認為娛樂公司近年受海外市場影響大，匯率收益可能影響淨利表現，加上HYBE積極推動新團投資與全球市場布局，短期壓低獲利屬正常現象。

產業布局差異浮現 未來競爭備受關注

整體來看，四大社雖然營收全面成長，但在策略與投資方向不同下，獲利表現逐漸拉開差距。HYBE持續擴張全球版圖、SM強化IP經營、JYP維持穩健節奏、YG則逐步回穩。

隨著新團推出、海外市場競爭升溫，以及大型IP回歸效應，K-POP產業未來發展走向仍備受關注。