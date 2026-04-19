父親遭槍決！高菊花被當國家籌碼淪陪酒　蔡英文看紀錄片震撼：女性經歷什麼

記者蕭采薇／台北報導

耗時20年拍攝與文史調查，紀錄片《傳奇女伶 高菊花》將歷史塵封已久的歌壇巨星「派娜娜」，透過鏡頭再次帶回世人面前，更揭露她身為白色恐怖遺族，遭國家利用卻被噤聲的心酸人生。前總統蔡英文18日特別出席包場放映，深受高菊花的故事觸動。

▲前總統蔡英文（左二）觀賞《傳奇女伶 高菊花》，深受故事觸動，更想起自己的祖母。（圖／野火樂集提供）

蔡英文震撼出席包場！大銀幕見高菊花憶祖母」

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她感性表示，在大銀幕看到高菊花晚年的模樣，讓她想起了自己同樣來自原住民部落、也會唱歌的祖母。蔡英文坦言：「高菊花這樣一位近乎傳奇的女性，學習外國歌曲，在複雜的環境裡求生存，對我來講非常震撼。」

▲高菊花曾以藝名「派娜娜」風靡夜總會及歌廳。（圖／野火樂集提供）

蔡英文特別感謝製作團隊將這段深刻、複雜又痛苦的過程拍出來，讓大眾看見台灣歷史最深刻的那一面。映後，監製熊儒賢也特地送上高一生《鄒之春神》紀念專輯及《派娜娜》影音專輯，讓她能藉由音樂繼續回味這部電影的餘韻。

父親遭槍決！為養家化身歌后竟淪「美人計工具」



高菊花的一生，堪稱台灣白色恐怖史當中最令人心碎的篇章。她的父親高一生原是一位部落的引路人與老師，卻在1954年遭迫害處決。高菊花為了養活一家十口，化身拉丁歌后「派娜娜」，獨特魅力震撼當時演藝圈。

▲已故的高菊花女士，2009年攝於達邦老宅。（圖／野火樂集提供）

然而，Podcast《一歷百憂解》主講者李文成點出國家檔案中揭露的殘酷真相：她當時竟被迫淪為國家的「美人計」工具，送去籠絡波蘭共黨秘書，甚至在韓國參謀總長來台時被迫作陪。更令人憤慨的是，情治單位在綿密的監控中，竟還以「性格放蕩、嗜酒如命」等字眼羞辱她，讓各界痛心質疑：「那個時代究竟還有多少個派娜娜？」

眾星齊推！陳玉勳感慨：所有的痛苦都是吞著走過來



《傳奇女伶 高菊花》近期引發熱烈口碑，許多影視藝文圈人士看完也強力推薦。《大濛》導演陳玉勳感慨表示：「受難者家屬的痛苦是難以體會的，她沒有太多抱怨與仇恨，所有的痛苦都是吞著走過來的，讓人非常心酸。」監製熊儒賢則回憶，曾有觀眾看完電影後流著淚說，終於明白經歷過白恐時代的父親為何選擇沉默，「那不是不能說，而是不敢說」。

▲前總統蔡英文（中）出席紀錄片《傳奇女伶 高菊花》包場放映，監製熊儒賢（右）、沈可尚（左二）及導演盧元奇（左）映後合影。（圖／野火樂集提供）

監製沈可尚坦言，直到影片完成，才覺得對20年前初次見到菊花阿姨那張模糊又深刻的臉孔有了交代；導演盧元奇則感性呼籲，希望觀眾放下對錯與批判，單純來認識這位「堅強到不可思議的女性」，去理解她與女兒之間的難為與愛。《傳奇女伶 高菊花》將於5月15日全台大銀幕上映。