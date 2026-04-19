林佑威出道26年突懺悔！嘆「太愛談戀愛」毀事業　遭劈腿往事又被挖

記者田暐瑋／綜合報導

男星林佑威出道26年，近來將演藝重心全面移往大陸市場，並接連參與多部熱門劇集演出，近日分享在兩岸打拼的生活點滴，被問到對「剛出道的林佑威」會給出什麼建議時，他坦言：「少談點戀愛吧。」讓他過往的戀愛史再度被拿出來討論。

林佑威被問及生命若能重來，會對年輕時的自己說什麼？他不假思索地直言：「少談點戀愛吧，不要這麼愛談戀愛。」意外透露他年輕時「愛情至上」的心態，回顧林佑威的演藝之路，感情生活曾多次成為媒體焦點，尤其是2003年與林韋君的戀情，因對方爆出與許紹洋在車內的親密互動而宣告破裂，使其深受打擊。

▲林佑威近年在大陸發展。（圖／翻攝自林佑威IG）



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此後雖曾與圈外女友交往，卻因媒體高度關注與跟拍壓力而分開，林佑威2011年步入婚姻後，也僅維持三年便因個性不合畫下句點，林佑威語重心長地表示，年輕時確實將過多的重心與時間傾注於感情，導致少了對事業的投入，儘管不否定過去每段關係帶來的成長，並心存感激，但他更希望當年的自己能將這份熱情轉化為事業上的衝勁。

除了感情，林佑威也分析台灣與大陸拍戲環境的現實差異，指出在台灣拍戲的節奏相對輕鬆，整體氛圍較接近「上下班制」，演員完成拍攝後多能返家休息；相比之下，在大陸拍戲則多採「集中住宿」模式，工作節奏極快且強度驚人，劇組人員常面臨長達18至20小時的高壓工時。