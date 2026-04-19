井柏然戴眼鏡禁慾回歸！化身心理學教授　「先婚後愛」自認非奶狗

記者黃庠棻／台北報導

由井柏然、蔡文靜、秦俊傑演出的《鋼鐵森林》以犯罪懸疑為核心，井柏然扮演以邏輯與分析見長的犯罪心理學教授「江寒聲」，擅長透過細節與心理層面拆解嫌疑人動機，表面高冷禁慾且帶有偏執氣質。

▲《鋼鐵森林》由井柏然、蔡文靜、秦俊傑主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

但是面對愛情，井柏然卻展現出截然不同的模樣，他專情地守護著蔡文靜飾演的刑警「周瑾」，兩人先婚後愛，他也逐漸轉變為戀愛型人格，面對周瑾的初戀「蔣誠」（秦俊傑飾）還流露出吃醋一面。

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▲《鋼鐵森林》由井柏然、蔡文靜、秦俊傑主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

井柏然在訪談中進一步解析角色特質，他表示江寒聲有一種淡淡的瘋感，外表給人疏離、與世界保持距離的氣質，但內心情感其實非常濃烈，尤其在面對周瑾時更是明顯。

▲《鋼鐵森林》由井柏然、蔡文靜、秦俊傑主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

對此，井柏然表示「這角色還有點桀驁不馴的小狼狗的感覺吧！看似冷淡甚至有些弱弱的，但身為犯罪心理側寫師，他長期與人性黑暗面對抗，而且又能文能武，所以是小狼狗狀態不是奶狗。」

▲《鋼鐵森林》由井柏然、蔡文靜、秦俊傑主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

蔡文靜則形容周瑾是外放又克制的角色，早期開朗直率，後期則因經歷轉折變得內斂收斂，她印象最為深刻的是劇中的多場武打戲，力道跟強度絲毫不輸男性角色，讓她大呼過癮。《鋼鐵森林》正在愛奇藝國際版熱播中。