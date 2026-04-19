沈玉琳憶住院突血崩！化療5次走過鬼門關　煎熬喊：死於白血病還比較高級

記者孟育民／台北報導

藝人沈玉琳去年7月因確診白血病入院，經歷長達7個月的治療，如今抗癌成功回歸演藝圈。他今（19日）響應世界急性骨髓性白血病日，與主治醫師侯信安教授一同出席記者會，分享發病過程以及抗癌的心路歷程。沈玉琳坦言原本已經放棄求生意志，甚至開始上網查「如何面對死亡」，直言支撐自己活下去的力量是怕老婆改嫁。

▲沈玉琳、侯信安教授（左）出席世界急性骨髓性白血病日 。（圖／記者劉耿豪攝）

回憶發病初期，沈玉琳坦言曾忽視身體警訊，將異常疲倦誤認為「慢性疲勞」或「自律神經失調」，差點延誤黃金治療時機。他透露自己前後共接受5次化療，被問及過程中最煎熬的時刻時，苦笑提到原本就有痔瘡的問題，在化療藥物影響下症狀加劇，甚至出現嚴重出血狀況。

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▲ 沈玉琳生動分享抗癌心路歷程。（圖／記者劉耿豪攝）

他形容印象最深刻的經歷，「上完廁所一站起來，雙腿內側熱熱的，血就像月經一樣止不住」，整整流了5分鐘，一度暈眩到讓他擔心會不會失血過多，苦笑說：「真的很丟臉、很難堪，死於白血病還比較高級，死於便血丟臉死了，這個連墓碑上都不敢寫。」當下他緊急向護理師求助，所幸醫護人員反應迅速、處置得當，才順利止血。如今她經歷生死關卡後，順利康復，他也以親身經驗提醒大眾，切勿忽視身體發出的警訊，把握及早就醫的關鍵時機。