台灣影壇痛失大師！金馬得主賴成英辭世「享耆壽95歲」　4年前親領獎成絕響

記者蕭采薇／台北報導

台灣影壇痛失重量級大師！電影圈人稱「賴桑」資深導演、攝影師賴成英，傳出18日離世消息，享耆壽95歲。賴成英在電影界貢獻良多，曾三度獲得金馬獎最佳攝影獎肯定。他在2022年時，還以91歲高齡親自上台領取「終身成就獎」，畫面令人動容。

▲人稱「賴桑」的資深電影人賴成英，傳出18日離世消息，享耆壽95歲。（圖／ETtoday攝影中心攝）

赴日取經成影壇先鋒！勇奪3座金馬大獎

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95歲的賴成英一生見證台灣電影發展，身為「中影」公司前身「農教」電影公司培養的台灣第一代電影技術人才，他被派至日本研習彩色攝影與沖印，將當時最新技術帶回台灣。1963年，因拍攝《街頭巷尾》與李行導演展開長期合作，並以《養鴨人家》、《群星會》、《秋決》拿下三座金馬獎最佳攝影，堪稱大師級人物。

▲賴成英2022年在親友攙扶下，親自上台領取「第59屆金馬獎」終身成就獎。（圖／金馬執委會提供）

轉執導演筒創經典！承先啟後提攜後輩

賴成英在1975年後轉執導演筒，作品《桃花女鬥周公》、《男孩與女孩的戰爭》分別合作侯孝賢和小野（現任文化部長李遠），是台灣電影圈承先啟後的重要人物。賴成英執導的愛情悲劇如《煙水寒》、《悲之秋》、《秋蓮》也膾炙人口，甄珍還曾以《煙水寒》提名金馬獎最佳女主角。

91歲親領終身成就獎！感人致詞成絕響



賴成英擔任攝影的作品超過60部、導演作品也有16部，長年投身影像工作，對台灣電影產業貢獻匪淺。賴成英在2022年時，儘管需要攙扶，仍慢慢自己走上台領取金馬終身成就獎，當時他幽默且感人的表示：「時間過得很快，我的頭髮都全白了，我的兩隻腳也成了3隻腳。」

▲賴成英是影壇大師級人物，一生見證台灣電影發展。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

賴成英當時接著表示：「我雖然年紀大了，體力也不如從前，但是我跟大家一樣是熱愛電影的，電影實在是很有魅力，他有無限的空間讓我們創造，我會跟著大家一起往前走，加油！謝謝大家。」全場也起立鼓掌致敬，場面十分感人。