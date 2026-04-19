親睹白沙屯媽祖奇蹟！老母帶兒跪哭攔轎　呂文婉紅眼眶：我是被接住的

記者田暐瑋／綜合報導

2026年白沙屯媽祖徒步進香4月12日深夜起駕，為期8天7夜，資深名嘴呂文婉也加入，透露過程中發生媽祖庇佑的「神蹟」，直呼：「那一刻的撫慰就像一位母親的擁抱。」讓她對後續行程充滿敬畏與動力。

呂文婉在社群平台上分享跟著白沙屯媽祖進香的經歷，平時並無運動習慣的她，在挑戰了約10公里的進香路程後，雙腿一度痠痛到難以行走，神奇的是，在休息一晚後隔天腿部的疼痛竟奇蹟般地消失，讓她不禁驚呼這正是媽祖庇佑的「神蹟」。

▲呂文婉親睹白沙屯媽祖奇蹟。（圖／翻攝自呂文婉臉書）



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此外，在進香過程中，呂文婉目睹了一幕令現場信眾鼻酸的畫面，一位老母親帶著兒子跪倒在路旁，對著媽祖鑾轎聲嘶力竭地哭訴人生遭遇的種種艱難，瞬間讓呂文婉與周圍信眾紅了眼眶，此時媽祖鑾轎似乎感應到信徒的哀戚，特別為此停轎加持，現場工作人員也溫柔地將藍色外套披回老人家顫抖的身軀上，讓她被深深感動：「那一刻的撫慰就像一位母親的擁抱。」

呂文婉進一步分享，週三清晨當媽祖駐駕於賓士展示中心時，她曾向媽祖許下心願，希望能「貼在鑾轎身邊走一段路」，隨後在長達兩小時、約10公里的急行軍中，她確實緊跟鑾轎，挑戰了體力與意志的極限，就在她體力耗盡、喃喃自語稱自己「真的撐不住」的下一秒，現場隨即宣布進行「鑽轎底」儀式，這巧合的安排讓她當場情緒潰堤，感悟到自己並非是憑藉體力撐到終點的人，「而是被接住的人」。