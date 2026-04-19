霸總回歸！51歲鍾漢良凍齡近況曝光　新戲「毒舌反差萌」撩陸劇女神

記者黃庠棻／台北報導

由鍾漢良、朱珠主演的《蜜語紀》描述對丈夫言聽計從的「許蜜語」（朱珠飾），在結婚紀念日當天抓包丈夫「聶予誠」（經超飾）出軌，因此選擇離婚，本來過著貴婦生活的她，進到飯店業，從客房清潔員做起，一步步地展開逆襲，邁向女強人之路。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

鍾漢良則飾演曾和朱珠有過交集的飯店經理人「紀封」，兩人重逢後在碰撞磨合中關係逐漸拉近並彼此扶持。《蜜語紀》首集就火力全開，蜜語在海外與丈夫共度結婚紀念日，卻意外在床上摸到陌生女子的紅色內褲，再加上襯衫上的口紅印，種種細節讓她開始懷疑丈夫外遇，婚姻危機一觸即發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

此後劇情快速推進，短短3集內接連上演小三懷孕高調挑釁、女主情緒崩潰到全面覺醒，最終在眾人面前潑渣夫紅酒、霸氣宣布離婚等一連串高潮橋段，強烈衝突與爽感兼具，讓觀眾看得欲罷不能。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

劇中，蜜語離婚後和紀封重逢，作為酒店集團核心管理者，紀封語氣犀利、邏輯清晰，處理員工問題毫不留情，被觀眾形容為「毒舌霸總」、「毒舌小太陽」，一句「無效方案是在浪費生命」更成為熱議台詞。面對蜜語，他嘴上雖然無情地說出「你前夫出軌，最大的幫凶就是妳自己！」但當看見她在街上遭人糾纏時，卻仍毫不猶豫衝上前出手解圍，嘴硬心軟的反差讓角色魅力更加鮮明。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

51歲的鍾漢良回歸霸總賽道，帥氣依舊，無論是西裝造型、站姿氣場，或是對職場語境的掌握，都展現出成熟演員的控制力，在預告中他和朱珠上演熟齡浪漫吻，鍾漢良對朱珠深情說出「告訴我，妳是怎麼想的」隨後兩人激情擁吻，氣氛火熱，朱珠更一把將他推倒，在床上纏綿共度甜蜜夜晚，關係更進一步。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

有趣的是鍾漢良跟朱珠在橋上拍攝另一場浪漫吻戲時，花絮裡鏡頭一轉，前夫哥經超竟也在場當電燈泡，只見蹲在地上目睹全程的他表情滿是哀怨，隨後他忍不住笑說「我不要面子的嗎？」朱珠立刻接話回嗆「你的臉是你自己撕掉的」，一來一往逗樂現場工作人員。《蜜語紀》在愛奇藝國際版熱播中。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超主演。（圖／愛奇藝國際版提供）