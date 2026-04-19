袁惟仁離世2月！陸元琪帶兒女祭拜　「不要帶著怨恨與遺憾活著」

記者張筱涵／綜合報導

藝人陸元琪曾與音樂人袁惟仁有過一段婚姻，袁惟仁於2026年2月2日離世。時隔2個月，陸元琪18日透過社群發文，透露帶著孩子前往北海岸祭拜家人，字句間流露對逝去親人的思念與人生感悟，引發關注。

▲陸元琪帶孩子們去祭拜袁惟仁。（圖／翻攝自FACEBOOK／陸元琪）



帶孩子北上祭拜 一次探望多位至親

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陸元琪在貼文中表示，當天「力氣用光光」，難得與孩子們時間湊在一起，便決定一同前往北海岸，祭拜父親、母親、二姐，以及孩子們的爺爺與父親（袁惟仁）。她坦言，平時假日幾乎不會特地前往北海岸，但因為這次機會難得，便想完成心中掛念已久的事，「沒有壓力地去見我們思念的家人」，也能好好停下腳步與逝者「說說話」。

感嘆人生無常 盼珍惜當下不留遺憾

貼文中，陸元琪也有感而發表示，年輕時總覺得時間漫長，如今卻深刻感受到「人生好短」，因此更加體會珍惜當下的重要。她寫道：「想見的人就去見，想做的事就去做，不要帶著怨恨與遺憾活著。」並感性提到，人無法預知是否還有下一次機會，最後更向已逝親人輕聲問候：「嗨……祢們都好嗎？」

▲陸元琪感嘆人生無常。（圖／翻攝自FACEBOOK／陸元琪）



網友暖心留言打氣 讚重情重義

貼文曝光後，不少網友紛紛留言關心與打氣，「妳真的很有情有義」、「想見的人就去見這句話很有感」、「一切都會越來越好」，也有人心疼表示「很難形容，一個人就這樣變成一行字」。