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超狂！紐約時代廣場驚見台灣辦桌「服務生竟是藍正龍」　賈永婕愛女也來了

記者孟育民／台北報導

三立電視攜手緯來電視網共同出品跨國實境節目《請世界吃桌》，以台灣最具代表性的「辦桌文化」為核心，打造台灣首檔跨國辦桌節目。隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意、千千及台灣頂尖總鋪師團隊組成「辦桌台灣隊」，在世界級地標「開桌」，日前更前進紐約時報廣場，創下台灣實境節目首度在時報廣場擺桌拍攝的紀錄，畫面曝光後掀起網友廣大討論。

▲▼ 《請世界吃桌》在紐約時代廣場辦桌，創下驚人紀錄。（圖／三立提供）

▲▼ 《請世界吃桌》在紐約時代廣場辦桌，創下驚人紀錄。（圖／三立提供）

▲▼ 《請世界吃桌》在紐約時代廣場辦桌，創下驚人紀錄。（圖／三立提供）

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喜氣十足的辦桌陣仗一字排開，紅通通的台味場景直接在紐約街頭「炸開」，吸引大量當地民眾駐足圍觀，甚至不少人拿起手機狂拍，現場宛如大型文化快閃。台北紐約經濟文化辦事處處長佩服此次的創舉，團隊能克服萬難將台灣辦桌文化在地標時報廣場完美呈現，101董事長賈永婕特別派出美麗女兒情義相挺擔任辦桌日接待。

這趟紐約辦桌行動，製作單位足足籌備兩年，還沒播出就先在網路掀起熱議。當地華人在 Threads 發布現場畫面後，短時間內狂衝破5萬人按讚、近萬人轉發，討論炸鍋。網友留言一面倒狂讚：「真的太酷了！世界文化交流」、「越在地，越國際」、「原本以為是明星臉，越看越不對，原來是本人！」、「把台灣辦桌搬進時報廣場超猛」。

▲▼ 《請世界吃桌》在紐約時代廣場辦桌，創下驚人紀錄。（圖／三立提供）

▲藍正龍桌邊服務。（圖／三立提供

《請世界吃桌》前進時報廣場辦桌，表面風光，背後卻是一場近乎「不可能任務」。海外拍攝每站都有難題，但這趟紐約挑戰堪稱地獄級。從前置備料、設備限制到現場執行，每一關都在考驗辦桌台灣隊極限。光是備料就先卡關。由於借用餐廳廚房作業，團隊必須完全配合對方營業時間，前置準備大幅被壓縮；更棘手的是，現場不能使用柴油發動機，只能靠5顆大電池撐完整場辦桌，等於邊煮邊算電、邊做邊跟時間賽跑，壓力爆表。

▲▼ 《請世界吃桌》在紐約時代廣場辦桌，創下驚人紀錄。（圖／三立提供）

▲▼《請世界吃桌》歷經千辛萬苦達成任務。（圖／三立提供）

▲▼ 《請世界吃桌》在紐約時代廣場辦桌，創下驚人紀錄。（圖／三立提供）

而辦桌隊成員各個像開外掛。藍正龍全程扛鍋具、搬食材，街頭遇粉絲要求合照也來者不拒，使命必達的超MAN精神成為團隊定心丸。他也坦言，從阿燦師身上學到許多料理技法；隋棠則在後廚細心挑揀鍋邊素食材、處理肉末、負責擺盤，端上桌的菜色精緻到賓客全先拿手機「吃」，紛紛拍照狂讚。

另一邊，浩子與千千則面對另一個高壓戰場——全英文主持婚宴。兩人緊張到前一晚失眠，偏偏現場還有限制不能播放音樂，兩人靈機一動，竟用口技模仿鞭炮聲、靠人聲配樂撐起整場辦桌氣氛，完成超狂救場。任務完成那一刻，浩子激動大喊：「我們做到了！」千千更直接哭到說不出話。

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請世界吃桌藍正龍紐約時代廣場隋棠藍正龍浩子陳隨意千千

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